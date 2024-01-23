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噴血？台鐵彩繪列車「西拉雅號」啟航 西拉雅族部落聲明遺憾

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台鐵彩繪列車「西拉雅號」今天在台南舉辦首航儀式。圖／本報資料照片
台鐵彩繪列車「西拉雅號」今天在台南舉辦首航儀式。圖／本報資料照片

台鐵公司組改揭牌元年，與交通部觀光署合作推出首部主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」，今天起到4月30日行駛嘉義、屏東區間，上午在台南車站舉辦首航儀式。不過「西拉雅族部落跨地Qauty（議會）」發出聯合聲明指出，遺憾西拉雅族各組織團體並未獲得相關單位諮詢，列車上呈現的彩繪圖紋及族名，恐誤導社會大衆，質疑是「負面美學示範」。

部分西拉雅族人看到這輛彩繪列車，感覺「像是噴血一樣外觀」。還有人說「慘了，這車就是意指西拉亞的織紋」，彩繪的畫面會讓人誤以為這個就是西拉雅傳統繡紋。

聲明指出，彩繪列車是觀光署為西拉雅國家風景區的推廣及宣傳而設計，跟推廣西拉雅族文化或肯認西拉雅族無關。列車上的圖紋是設計師依照其所認知的相關原住民族繡紋及其他台南元素創發出來的台南400年活動意象，跟西拉雅族傳統繡紋沒關係，不應被誤導成是西拉雅族的傳統圖紋。

西拉雅跨地Qauty表示，尊重設計師的創作詮釋，也感謝西拉雅國家風景區管理處為推廣觀光的用心，但希望各界在使用西拉雅族族名及文化元素做活動推廣或創作時，能有更細緻的族群文化敏感度及疼惜，讓西拉雅族好不容易建立起來的社會正面認同，以及正確傳統文化內涵，不被誤解扭曲。

西拉雅族跨地（Qauty）部落聯盟表示，他們是台南、高雄地區11個西拉雅族部落所組成的社團，具準民族議會地位。Qauty意指西拉雅族語議會。

台鐵公司配合首部合作主題彩繪列車「SIRAYA西拉雅號」首航，今天還推出「西拉雅鐵道便當」、開賣「I love Taiwan」圓形不鏽鋼便當盒。

彩繪列車 西拉雅族 設計師

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