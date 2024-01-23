爸爸「愛抽電子煙」害一家六口全氣喘！胸腔醫曝2傷害：比紙菸更傷

近年來越來越多人捨棄傳統香菸，開始抽起電子煙，但其實電子煙隱藏了不少危害。對此，胸腔科醫師蘇一峰在網路上分享，一名40歲的爸爸因常常在家抽電子煙，竟讓一家六口狂咳嗽「都變成氣喘！」

蘇一峰在臉書表示，近期診斷案例是一名40歲的爸爸。原本使用傳統紙菸，後來迷上電子煙，常常在家中使用。阿嬤也說每次聞到味道就胸悶、想咳嗽，四個小孩最近也一直咳嗽，沒想到診斷結果竟都是氣喘。

蘇一峰強調，醫學上很多研究指出，電子煙對肺部的傷害不少於紙菸，甚至更容易產生氣喘與過敏，建議家中有幼童的家長，千萬不要心存僥倖，以為電子煙霧不會傷害身體，反倒會害孩子提早罹患肺病。

貼文一出後，不少網友同感驚訝，紛紛表示「這麼威，這比一般的二手煙傷害嚴重得多了」、「電子煙害人不淺」、「電子煙目前還違法，只是路上一堆人抽也沒看誰在抓」、「我聞到電子煙的煙會頭痛」、「電子煙白老鼠」、「抽煙危害家人」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康