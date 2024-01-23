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入冬超強寒流來襲 馬祖陸續降下冰霰或雪民眾爭睹
入冬超強寒流來襲，馬祖昨深夜各地陸續降下冰霰或雪，北竿青年周治孝昨深夜衝到馬祖第一高峰壁山目睹雪景，稱這是他人生首次在故鄉看到雪；此外，今天早上約7點左右壁山路面山坡冰霰累積達3公分左右。目前壁山氣溫約1度，隨著氣溫逐漸上升，地面冰霰正在消退中。
此次寒流「急凍」，馬祖的四鄉五島大約都在2-4度左右，昨晚8點多，東引、南北竿各村飄雨並夾帶冰霰，雲台山、壁山山頂都有結冰，不少民眾不畏低溫登山看冰霰。
北竿青年周治孝在昨晚約11時30分登上壁山並拍攝影片表示，已出現雪花，路邊車子也已在累積雪量，「這是我有生以來第一次在馬祖、自己的家鄉看到這樣的雪景，覺得滿感動的」。
今天凌晨北竿壁山又下冰霰，從夜裡到早晨都有民眾陸續上山追雪，壁山標高298公尺，約在標高250公尺以上的區域都有冰跡。 當地人回顧上次馬祖出現冰霰是在前年2月20日。
馬祖氣象站表示，寒流發威，目前馬祖地區溫度普遍都降到6-7度左右，今日清晨受華南雲雨區的影響也會有下雨的機會又濕又冷的天氣請特別注意保暖，預計白天轉為乾冷，但是氣溫依舊很低，一直要到25號氣溫才會稍微回升。
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