入冬超強寒流來襲 馬祖陸續降下冰霰或雪民眾爭睹

入冬超強寒流來襲，馬祖昨深夜各地陸續降下冰霰或雪，北竿青年周治孝昨深夜衝到馬祖第一高峰壁山目睹雪景，稱這是他人生首次在故鄉看到雪；此外，今天早上約7點左右壁山路面山坡冰霰累積達3公分左右。目前壁山氣溫約1度，隨著氣溫逐漸上升，地面冰霰正在消退中。

此次寒流「急凍」，馬祖的四鄉五島大約都在2-4度左右，昨晚8點多，東引、南北竿各村飄雨並夾帶冰霰，雲台山、壁山山頂都有結冰，不少民眾不畏低溫登山看冰霰。

北竿青年周治孝在昨晚約11時30分登上壁山並拍攝影片表示，已出現雪花，路邊車子也已在累積雪量，「這是我有生以來第一次在馬祖、自己的家鄉看到這樣的雪景，覺得滿感動的」。

今天凌晨北竿壁山又下冰霰，從夜裡到早晨都有民眾陸續上山追雪，壁山標高298公尺，約在標高250公尺以上的區域都有冰跡。 當地人回顧上次馬祖出現冰霰是在前年2月20日。