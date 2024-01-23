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唐璜5月浪漫登台
改編自西班牙經典文學的「唐璜」，此次廿周年紀念將首次來台展開北、高兩地巡演，更特邀二○二二年曾來台演出「鐘樓怪人」菲比斯的吉安．馬可．夏雷提飾演「唐璜」。今年五月，他將透過挑逗嗓音讓每位觀眾墜入愛河、走進這位花花公子的內心。
今年五月十六日至廿二日，「唐璜」分別於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出，優惠最低八八折起，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/OjWNlv），客服專線：02- 2649-1688。
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