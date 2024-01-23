聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐璜5月浪漫登台

聯合報／ 本報訊

改編自西班牙經典文學的「唐璜」，此次廿周年紀念將首次來台展開北、高兩地巡演，更特邀二○二二年曾來台演出「鐘樓怪人」菲比斯的吉安．馬可．夏雷提飾演「唐璜」。今年五月，他將透過挑逗嗓音讓每位觀眾墜入愛河、走進這位花花公子的內心。

今年五月十六日至廿二日，「唐璜」分別於高雄衛武營國家歌劇院及台北流行音樂中心演出，優惠最低八八折起，購票請上udn售票網（https://reurl.cc/OjWNlv），客服專線：02- 2649-1688。

國家歌劇院 愛河

延伸閱讀

花蓮、吉安春節前大型家具免費清登記時間出爐 每戶限運3件

2024維也納愛樂新年音樂會 東森綜合臺、衛武營看得到

高美館攜手衛武營 展在地藝術家跨域作品

經典法文音樂劇「唐璜」首度北高巡演 早鳥優惠最後倒數

相關新聞

寒流爆發！下探6度 今各地易雨

入冬最強寒流發威，今、明寒潮爆發，中央氣象署指出，昨天晚上至周三清晨最嚴寒，估北部與宜蘭低溫下探六度、中部與花蓮八度、南...

衛福部昨公告 通訊診察新制 7月上路

衛福部昨公告修正「通訊診察治療辦法」，新制於七月一日上路，適用對象從原五大類增為十大類，新增「慢性病照護計畫收案病人及疾...

西拉雅號車頭紅妝 看法兩極

新春即至，呼應2024台灣燈會在台南，觀光署與台鐵合作推出的西拉雅號彩繪列車，昨天亮相。外裝以數位3D編織元素設計，彷彿...

影／太平山下「冰霰」了！ 遊客驚喜彷如置身北國雪地美景

寒流侵襲全台，太平山國家森林遊樂區的太平山莊今晚9點多，氣溫降到零度，濕雨營造出足夠的降雪條件，10點多先降下「冰霰」，...

寒流強襲 皮膚紅紫凍傷 速泡溫水

入冬最強寒流來襲，醫師提醒，山區每上升1000公尺海拔，氣溫就會下降6.5度，光是洗高麗菜都會讓手部凍傷，糖尿病友更要注...

通訊診察／醫界憂廣開大門 難落實分級醫療

新修正的「通訊診察治療辦法」將於七月一日上路，醫界認為，通訊診察為透過視訊看診，此應為特例，而非常態，因此醫界對通訊診察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。