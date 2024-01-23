衛福部昨公告 通訊診察新制 7月上路

衛福部昨公告修正「通訊診察治療辦法」，新制於七月一日上路，適用對象從原五大類增為十大類，新增「慢性病照護計畫收案病人及疾病末期照護、矯正機關收容照護、行動不便照護，與災害、傳染病或其他重大變故照護」等患者。衛福部長薛瑞元表示，逾二四七萬人受惠，另放寬開立電子處方箋，並積極推動虛擬健保卡、藥師送藥到宅等配套措施。

衛福部醫事司長劉越萍表示，新制實施後，共有兩大類族群可在線上就醫，一為經衛生局審查通過的實施計畫，包括急性後期照顧、長照照顧服務、國際醫療照護、疾病末期照護、行動不便照護、矯正機關收容照護，以及災害、傳染病或其他重大變故照護。第二類為符合健保包裹式給付計畫，含居家醫療照護計畫、家庭醫師收治計畫、慢性病照護計畫收治個案。

劉越萍提醒，患者須符合上述條件，才可通訊診察，若不符資格，執意通訊看診，而醫師違反規定，視訊收治該個案，可依「醫師法」處二萬至十萬罰鍰，患者不用被罰。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，民眾如欲通訊診察，應於看診前先詢問醫師，自己是否符合資格。看診時可以使用實體或虛擬健保卡，看診後如需服藥，醫師開立電子處方箋，患者再持電子處方箋到社區藥局領藥、繳費；如行動不便，可由醫師或藥師到宅醫療及送藥，衛福部資訊處正規畫電子處方箋統一格式。

薛瑞元指出，新制增加的服務範圍醫療諮詢、會診、精神科心理治療，以及開立電子處方箋、檢查與檢驗單等醫療服務。至於開藥對分為初診及複診。初診包括國際醫療照護、矯正機關收容照護，以及受災害、傳染病或其他重大變故影響，無法線下就醫者，複診則以特殊情形為主；同時開放慢性病照護的精神病照護、疾病末期照護，可開立管制藥品。

為何「通訊診察治療辦法」修正草案去年二月預告後，歷經近一年才公告，薛瑞元解釋，基層診所對新制有所疑慮，擔心開放通訊診察，病人湧至大醫院就醫，因此適用對象特別納入基層診所才能提供服務的「健保包裹式給付計畫」。