吃膩了年菜？善存把「21香草烤雞」送到家，換口味+顧健康

農曆新年除了闔家團圓，也有許多人會利用這難得的假期，到親戚朋友家走春拜年。一群人聚在一起，最煩惱的就是「要吃什麼？」年菜餐餐都大同小異，從除夕吃到初二已經吃膩，上餐廳又經常人滿為患、訂位電話打都打不通……。為了讓過年聚餐更輕鬆，「善存」攜手「Uber Eats」與「21Plus」推出「在益起，好食雞」限時限量活動，除了應景烤雞大餐，單筆消費滿$129即贈善存益生菌，讓吃貨們在家就能享受溫馨節慶儀式感，讓你吃得滿足又兼顧消化道機能！

▲農曆新年期間，為一年一度親朋好友團聚的重要節慶。 圖／善存 提供

春節外送好食「雞」限量加碼益生菌！澎派、體面又顧健康歡慶春節大團圓，但是，這麼多張嘴要怎麼餵飽？不想重複吃傳統年菜，也不想到外面的餐廳排隊人擠人，那就在家「益」起吃風味烤雞大餐吧！世界第一保健品牌「善存」攜手「Uber Eats」與「21Plus」，推出「在益起，好食雞」限時限量活動，民眾於農曆春節活動期間，透過「Uber Eats」外送「21Plus」，單筆消費滿$129即贈「善存3效順暢益生菌」4入乙盒（數量有限，送完為止），讓大家歡度假期、團圓聚餐之際，也能兼顧消化道機能。

過年就是要吃雞討吉利！21香草烤雞採用21種天然香料醃製，肉質鮮甜、香嫩多汁的口感讓人忍不住吮指回味。吃膩了中式年菜，剛好可以換換口味，超人氣烤雞免排隊、送到家，美味又應景，招待親友不失禮。吃完烤雞補充「善存3效順暢益生菌」，讓大家歡度年節還有好菌應援，幫助消化順暢註1、代謝超給力！

▲善存攜手Uber Eats與21Plus年節送好禮，外送消費滿額，即享善存3效順暢益生菌！ 圖／善存 提供

過年難忌口，好菌應援有感順暢消化順暢註1，代謝好註2，狀態自然好註3！善存是全球第一大保健品牌，累積逾70年營養科學經驗，堅持打造有益健康又安心的產品，提供消費者全方位、專業的營養補充。研發團隊以深厚的營養科學背景和實驗研究為基礎，深入探究各類益生菌株，打造從兒童到銀髮族、全齡適用的「善存3效順暢益生菌」，含雙專利益生菌註4（專利代謝菌、專利青春菌），幫助消化順暢註1、代謝好註2、維持青春好體質註53效合一，一日兩包可補充100億好菌註7，打造黃金代謝力。此外，還添加了「好菌的食物」——益生質，幫助一週養出6倍好菌註8，把益生菌的好處發揮到最大，從根本養出好體質註5。並添加鳳梨酵素，幫助分解大分子蛋白質成易吸收的小分子胺基酸，對於無肉不歡的朋友來說，鳳梨酵素是助消化的資優生。

▲過年不忌口，使用善存3效順暢益生菌，幫助維持消化道機能，調整體質註6，使排便順暢。 圖／善存 提供

今年農曆春節，就相約「在益起，好食雞」，輕鬆享受團圓好食光！值得注意的是，活動回饋限時限量，想要免費體驗「善存3效順暢益生菌」，一定要動作快！溫馨提醒，保養是長期抗戰，每天穩定補充，更能持續養好菌，和善存一起龍光煥發，全家和樂龍龍過好年！

註1幫助消化，排便順暢註2幫助新陳代謝註3維持健康狀態註4係指Lactobacillus paracasei、Bifidobacterium lactis、Lactobacillus plantarum之專利註5調整體質、青春美麗註6幫助維持消化道機能，養出好環境註7係指成人每日吃2包/粒3效順暢益生菌粉末顆粒或膠囊之建議食用量註8人體實驗結果, 受試者每天食用2包,連續7天後糞便中雙歧桿菌的菌數為食用前之6倍