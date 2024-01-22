長庚攜手百靈佳殷格翰 聚焦六大領域推全體系臨床試驗

廣泛性小細胞肺癌，為神經內細胞腫瘤的一種，雖對化療反應效果佳，但多在6至15個月內復發，且常產生抗藥性，即便再化療或採取其他治療，效果往往不佳，長庚醫療財團法人與百靈佳殷格翰簽署臨床試驗合作備忘錄，希望「強強聯手」，讓創新研發的能量最大化，共同推廣臨床試驗，攜手加速藥物研發進程，這也是長庚體系首次簽訂醫療全體系的臨床試驗，將聚焦糖心腎共病、思覺失調症等六大領域。

根據衛福部國健署2021年癌症登記報告，肺癌躍升發生人數最高癌症，2022年國人十大癌症死亡率則指出，肺癌已連續43年排名前2名。台灣每年約新增1.3萬名肺癌患者，小細胞肺癌約佔整體肺癌的六分之一，是一種進展快速的惡性腫瘤。

林口長庚肺腫瘤及內視鏡科主任郭志熙說，小細胞肺癌患者中，逾7成屬於廣泛性小細胞肺癌，為神經內細胞腫瘤的一種，發現時多半已出現對側淋巴、肺及遠端轉移，雖對化療反應效果佳，但多在6至15個月內復發，且常產生抗藥性，即便再化療或採取其他治療，效果往往不佳，五年存活率更低於5%，因9成以上為長年吸菸或長期接觸石棉、苯等致癌物質的工作者，因此有「老菸槍殺手」之稱。

另外，神經內分泌腫瘤近年來發生率不斷上升，蘋果聯合創辦人賈伯斯因此過世，這個疾病也被稱為「賈伯斯病」。根據2021年癌症登記資料，台灣約有1219個新增案例，近20年確診人數快速成長約13倍，遠超過同時期大腸癌成長率的1.83倍，藥物治療已多年沒進展，患者經傳統標靶治療失效後，只能反覆接受化療與荷爾蒙治療，改善效果十分有限，也沒有其他藥物可再提供幫助。

長庚醫療財團法人與百靈佳殷格翰藥廠，今天簽訂臨床試驗合作備忘錄（MOU），由長庚醫療財團法人決策委員會主委程文俊，與百靈佳殷格翰總經理邱建誌代表簽署，程文俊說，長庚體系在台灣對民眾的服務以及研究發展，和在百靈佳殷格翰合作，可謂強強結合的雙贏策略，讓台灣民眾在臨床治療診斷，及藥物應用可以和國際接軌。

程文俊指出，如何讓民眾得到最好的醫療，是醫療人員念茲在茲的，能跟國際結合，對民眾及台灣醫療未來發展非常重要；林口長庚醫院副院長暨體系臨床試驗中心總召林永昌表示，大部分國際廠商跟醫院合作，都希望在最短時間完成合作，長庚體系是全國最大醫療體系，在長庚進行臨床試驗，可加速收案也能得到很好的結果。

邱建誌說，過去百靈佳殷格翰在多種適應症新藥的開發道路上完成多項突破，自2022年有3000萬名患者受益於創新藥物，同時深化對新療法的研究，全球投入年度淨銷售額的2成、達50億歐元作為研發的投資基金。過去10年來，百靈佳殷格翰與長庚醫療體系緊密合作，已開展上百個臨床檢測點、近70件臨床試驗，其中，近4成皆為早期臨床試驗，以免疫、腫瘤專科為大宗。