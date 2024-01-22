低溫假有必要？醫曝：洗高麗菜都會一度凍傷

入冬最強寒流來襲，台北市陽明山國小開全國先例「放低溫假」，國小課後照顧班、幼兒園課後留園23、24日皆停課，並規畫29、30日補課。低溫假是否有需要統一的中央標準，仍待討論，不過醫師表示，山區的民眾確實比較需要低溫假，當平地氣溫6度，1000公尺的山區溫度就會低於0度，路面就容易結冰打滑，且通常這類山區的車輛行駛不會配備雪鏈，確實有一定的危險程度。

中央氣象署指出，今天北部、東北部濕冷，中午可能跌破10度，周二與周三清晨最寒冷，台南以北、東北部、東部下探8度；北部、宜蘭1千公尺以上高山，其他地區2500公尺以上高山，均可能降雪。台北市教育局表示，陽明山國小昨日下午舉行因應寒流停課會議研商，經討論後，決定寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園23、24日停課，並規畫29、30日補課。

中華民國大型活動緊急救護協會創會理事長、開業高山症專科醫師高偉峰表示，每上升1000公尺的海拔，就會降低6.5度的氣溫，因此平地若6度，陽明山上可能就會低於0度，低溫的危險大多在於「阻礙交通」，而台灣主要是山區會有這樣的情形。

高偉峰說，台灣低溫情形較少見，山區的路面容易結冰、容易滑倒，陽明山區的車輛行走也多不會配備雪鍊，國外因應類似狀況都會剷雪，或做其他道路處理，但台灣上沒有這樣的機制，車子在山區容易打滑，造成民眾出入時的危險。

至於低溫對於人體還是可能會「凍傷」。高偉峰分享，他先前在合歡山駐診時，曾有同事吃火鍋取暖，卻因為「洗高麗菜」就造成手部「一度凍傷」，還好當下有泡溫水，約莫10至20分鐘就恢復知覺。

高偉峰指出，凍傷有分4度，第一度皮膚會變紅、變紫；第二度會起水泡；第三度則會皮膚內出血、起血泡；第四度會發黑，嚴重就會需要截肢。平地低溫狀況雖不嚴重，但末梢循環不好的族群，尤其糖尿病友，常有二三度凍傷，甚至也有第四度凍傷的個案發生，因為糖友的感受較不敏感，凍傷後又再度麻痺神經，等到發現時已經是四度凍傷發黑的狀況了。

高偉峰建議，凍傷就算只是第一度也要儘速泡溫水處理，曾有位攝影師到合歡山拍雪景，手凍傷卻等到下山後才就醫，治療進行了一年都沒辦法恢復完全的知覺；民眾若遇到類似狀況，建議泡溫水緊急處理，避免烤火，凍傷感受度降低，可能不慎就反而被高溫燙傷。