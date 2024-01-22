國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

近期國內「缺藥」消息頻傳，缺藥品項恐達200多種，民眾十分憂心。衛福部長薛瑞元今表示，依食藥署統計，國內真正找不到替代藥品的共有9項藥品，其餘藥品都有替代藥品可以使用，並非外傳的有200多項，而目前食藥署已陸續啟動替代藥品專案製造或輸入措施；如今傳出缺藥消息，多是民眾堅持要用某廠牌的藥品，也就是原廠藥，這凸顯出民眾、醫師對原廠藥的迷思還是根深蒂固。

薛瑞元表示，國內大部分缺藥，都是民眾堅持要用某廠牌的藥品，不管是病人還是醫師仍有對於原廠藥的迷思，如果這樣子就叫缺藥的話，那台灣非常危險。他說，如近期「紅海危機」，航運受阻，因為運輸不順，國外的原廠藥就會送不過來，一定會造成缺藥，如果跟健康有關，還是堅持要某些廠牌「只能等死」。

「藥品不該有品牌忠誠度的問題，不像衣服一定要某個名牌。」薛瑞元說，藥品只要可以治好，就是好藥物，可以替代的學名藥很多，是不是國產的沒有差異，盼民眾用藥不要堅持品牌迷思進而影響健康，得不償失。

國內自「藥品供應通報處理中心」成立以來，食藥署共接獲600多件藥品短缺通報案件，辦理至去年12月31日，經調查評估多為無短缺或有建議替代藥品，僅9項為國內無替代藥品。

薛瑞元說，國內真正缺藥沒有替代藥品只有這8、9項，但食藥署已即時徵得8項替代藥品專案製造或輸入，只剩下1項還在徵求中，避免藥品短缺造成臨床端的衝擊。