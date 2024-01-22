北市小學放低溫假 彭啟明：要有標準不然很容易有不同意見

入冬最強寒流來襲，中央氣象署指出，今天北部、東北部濕冷，中午可能跌破10度，周二與周三清晨最寒冷，台南以北、東北部、東部下探8度；北部、宜蘭1千公尺以上高山，其他地區2500公尺以上高山，均可能降雪。台北市教育局表示，陽明山國小昨日下午舉行因應寒流停課會議研商，經討論後，決定寒假國小課後照顧班、幼兒園課後留園23、24日停課，並規畫29、30日補課。

天氣風險公司總經理彭啟明今天在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，停班課本來就要因地制宜，尊重所在地的微氣候，由所在地主管/校長來決定，但還是要有一個最基本的標準。

彭啟明說，例如颱風的風和雨有什麼影響，要有所本及風險評估。例如低溫幾度會有顯著對交通、維生或生活上的安全有影響，如果找不到關聯或歷史紀錄，很容易有『媽媽覺得你會冷』的不同意見。

根據行政院人事總處「天然災害停止上班及上課作業辦法」，停班課實施權責是各縣市長，而「天災」定義包括風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害，以及其他天然災害，並無規範低溫或高溫。想放低溫假，唯一機會就是縣市首長依「其他天然災害」裁量。

但也有條件限制。根據上述辦法規定，其他天然災害必須「造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時」，才得發布停止上班及上課。