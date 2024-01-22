長途搭機、臥床…恐增肺栓塞風險

肺栓塞是一種由血栓導致的急性疾病，對生命構成嚴重威脅。肺栓塞發生在肺動脈，通常當位於腿部深層靜脈的血栓掉下來又往上飄動到肺部，且發生血管阻塞時，就會引發肺栓塞。

最常見的肺栓塞是因深層靜脈血栓造成，其他罕見原因包括空氣泡、脂肪栓塞（常來自嚴重骨折）、腫瘤等。有些族群也容易形成血栓，包括癌症、家族中有血栓或凝血疾病的病史、心臟病、曾有過血栓或凝血疾病史、長期使用口服避孕藥或荷爾蒙替代療法。某些特殊情境如分娩、心臟病發作、長途飛行或長時間臥床，也可能增加罹患肺栓塞的風險。

肺栓塞可能沒有任何症狀，取決於血栓的大小和患者的整體健康狀況。隨著血流逐漸受阻，症狀可能包括咳嗽、帶血的痰、眩暈、心悸、心臟急速跳動、腿部疼痛或腫脹、胸痛、呼吸急促，且伴隨著運動時加劇的情形。

未經治療的肺栓塞可能危及生命，引發多種併發症，包括心臟突然停止跳動、心律不整、肋膜腔積液、肺動脈高壓和肺梗塞，即肺部組織壞死，在極少數情況下，患者可能經歷多次小型肺栓塞，逐漸形成慢性血栓栓塞性肺動脈高壓。

確診肺栓塞的檢查，包括血液檢查，以檢測凝血風險及排除肺栓塞的可能性；胸部X光，分析心臟和肺部的大小及異常變化；電腦斷層肺動脈造影，能清楚看到大塊的肺動脈主幹血栓；都普勒超音波檢查，以檢測下肢的深層靜脈血栓；心臟超聲波能查看心臟結構和血管，以及測量右心室收縮壓力。

肺栓塞的預後關鍵，取決於是否有快速的診斷和治療。最常用的治療方法是藥物，包括溶解血栓的藥物或抗凝血藥物。但如果血栓範圍太大，會通過導管的方式將血栓清除，導管經大腿的靜脈引導至肺動脈，使用特殊儀器來破壞血栓或將其抽出或溶解。一些很難清除的血栓，有時需要手術治療。

為防止更多血栓從腿部或其他地方飄到肺動脈，會暫時安裝下腔靜脈過濾器，該靜脈是將血液從腿部送往心臟的主要靜脈，過濾器有助於捕捉部分血栓，防止其流向心臟或肺部。當一些急性血栓慢慢轉變為纖維化的慢性血栓，肺動脈擴張術可以通過充氣擴張動脈內的氣球，打開阻塞的血管，以恢復肺部血流。