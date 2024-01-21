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吸管未因禁令減少…基隆潮境海岸垃圾淨灘 近年都是瓶蓋最多

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆海科館參與國際淨灘行動，分析去年潮境海岸垃圾類別，塑膠瓶蓋數量仍居首位，寶特瓶第2名。圖／海科館提供
基隆海科館參與國際淨灘行動，分析去年潮境海岸垃圾類別，塑膠瓶蓋數量仍居首位，寶特瓶第2名。圖／海科館提供

基隆市國立海洋科技博物館將去年在潮境海岸撿拾的垃圾分類，塑膠瓶蓋數量仍居首位，寶特瓶是第2名。塑膠吸管限制使用政策已執行4年多，但去年海廢中的吸管數量未見減少。學者認為國內寶特瓶回收率高，部分可能來自境外。回收時為減少體積壓扁瓶身，丟棄被瓶蓋，才會相對較多。

海科館自籌建時期就參與國際淨灘行動（International Coastal Cleanup, ICC），推動環境教育，10多年來帶動學校、環境教育單位和民間組織投入。佛光山普門寺住持滿方法師今天就帶領400名護法委員及宗教義工參與，受天候影響未到海岸淨灘，仍在海科館透過導覽解說，了解地球現在面臨的迫切問題，一起為改善海洋環境付出心力。

海科館說，國際淨灘行動不單單是在海岸撿拾垃圾，而是要透過淨灘行動，喚醒大眾對於一次性塑膠製品使用的反思，繼而從源頭減量，才能有效的減緩陸上垃圾流入大海。

海科館參考美國海洋保育協會分類方式，把垃圾來源分成生活垃圾與遊憩行為、個人醫療衛生、漁業與休閒釣魚、抽菸及當地關心的廢棄物5大類，再從中細分成19項，分別計數，這些數據是大眾對於環境敏感覺知的重大訊息來源，也可供研究人員研究政府制定相關法規的依據，以及企業修正產品的方向。

海科館去年和諸多企業、學校在潮境海岸淨灘，統計出去年潮境海岸垃圾類別排行，塑膠瓶蓋在近幾年一直居於首位，寶特瓶是第2名。國內一次用塑膠吸管限制使用2019年7月上路，但去年海廢中的吸管數量並沒有因為禁用而減少。

海科館研究人員說，台灣寶特瓶回收率一直高達80%以上，成效顯著。現在海岸撿拾的垃圾，寶特瓶和瓶蓋數量驚人，不乏來自境外，隨著洋流漂來台灣。寶特瓶並未強制連同瓶蓋一起回，可能因此造成瓶蓋相對較多。

基隆海科館參與國際淨灘行動，分析去年潮境海岸垃圾類別，塑膠瓶蓋數量仍居首位，寶特瓶第2名。圖／海科館提供
基隆海科館參與國際淨灘行動，分析去年潮境海岸垃圾類別，塑膠瓶蓋數量仍居首位，寶特瓶第2名。圖／海科館提供
基隆海科館參與國際淨灘行動，分析去年潮境海岸垃圾類別，塑膠瓶蓋數量仍居首位，寶特瓶第2名。圖／海科館提供
基隆海科館參與國際淨灘行動，分析去年潮境海岸垃圾類別，塑膠瓶蓋數量仍居首位，寶特瓶第2名。圖／海科館提供

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