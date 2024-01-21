霸王寒流可放假？ 出現災害才能放

霸王寒流來襲，23、24日氣溫最低，全台溫度都不到10度，冷成凍番薯！針對民眾關心是否有「寒流假」可放，勞動部表示，現行法規其實沒有明定低溫或寒流放假的標準，只有地方首長以「天然災害裁量」後，才能宣布全縣市停班停課，例如發生交通困難、水電中斷等狀況。

週二、週三最冷時刻

天氣風險預報員柯聿寧指出，週二到週三為本次寒流影響最顯著的時間，週二華南雲雨區影響明顯濕冷，週三平地水氣普遍有減少趨勢中南部轉乾冷，預估北部最低溫可降至8度左右，中南部9到10度。

柯聿寧指出，週四白天到週五寒流減弱，但北部回溫幅度較小，約逐日回升2-3度；反觀中南部白天溫度逐日回升，要注意日夜溫差擴大的狀況。

沒有低溫假的詞

雖然現行法規沒有明定低溫或寒流而放假的具體標準，勞動部表示，放假唯一機會就是「縣市首長依其他天然災害裁量」，包括因為寒冷造成交通、水電中斷或供應困難，影響通行、上班課安全，或有致災疑慮、必須撤離或疏散等，市長才能宣布停止上班及上課。

勞動部也強調，職安署已訂定「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，要求在寒流來襲前，雇主應提前為勞工確實做好禦寒保暖措施，若低溫環境工作恐造成勞工引發心臟及腦血管疾病等職業災害，最重可罰15萬元。

至於停班停課的部分，《天然災害停止上班及上課作業辦法》指出，「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」。台北市長蔣萬安日前指出，如果有狀況，校長可依據現在既有法規的作業辦法，向教育局報備後，就會停止上班、上課。

國外多因積雪才停課

日本北海道去年12月「留萌市」降雪創下有紀錄以來最多，不僅市區交通癱瘓，公車停駛，連許多中小學也宣布停課。日本氣象局當時更提醒，北海道持續會有暴雪和暴風雪，呼籲民眾注意降雪和強風造成的交通影響。

在美國，因為寒流放假的規定不同，但大多數都是因為暴風雪的緣故而放假，如近期華盛頓特區、馬里蘭州與維吉尼亞州因為出現大規模積雪，許多學校都宣布停課，絕大多數州分都沒有設立放假的「低溫」標準。

英國也沒有設定需要讓員工放假的低溫標準，僅要求業者必須確保工作場所有暖氣供應，並建議雇主實行彈性的工作時間或輪班制，以減少寒流的影響。

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