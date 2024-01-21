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健保署長：NGS檢測資料 有望加速新藥開發與應用

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
健保署長石崇良說，基因檢測資料除了可建置人體生物資料庫，也能夠追蹤用藥結果或監測檢測品質。記者賴昀岫／攝影
健保署長石崇良說，基因檢測資料除了可建置人體生物資料庫，也能夠追蹤用藥結果或監測檢測品質。記者賴昀岫／攝影

次世代基因定序（NGS）預計在今年中納入健保，由於民眾在接受檢測前，已簽署同意書，基因資料將送入國衛院人體生物資料庫整合平台（NBCT）保存。由於過去健保資料庫很少作為商業使用，健保署石崇良說，有望透過公私協力促進研究與檢測研發，加速新藥開發與應用，如能讓商業利益回饋到健保，健保基金就多一個來源。

石崇良今天出席NGS研討會時表示，NGS資料收載平台規劃採公私部門協力（PPP）模式，病人須簽署生物資料庫同意書，後續NGS基因檢測資料的Row data，將上傳至NBCT保存；PDF報告則上傳至健保資料庫並匯入民眾健康存摺，患者可得到自己的檢測報告，醫院端也能查詢相關報告。

石崇良說，基因檢測資料除了可建置人體生物資料庫，也能夠追蹤用藥結果或監測檢測品質，也就是研究該癌別治療反應較差，是否和台灣人基因特殊性、檢測失準或反應不佳，以及臨床照護品質等有關。

在NGS資料收載平台的公私協力運作上，石崇良指出，相關資料可作為醫療科技再評估HTR的重要臨床數據，也能結合贈藥及媒合臨床試驗，促進研究與檢測研發、加速新藥開發與應用，如能讓商業利益回饋到健保，健保基金就多一個來源。

不過，並非所有實驗室都可以執行NGS檢測，衛福部在2021年修正特管辦法，針對實驗室自行開發的基因檢測項目，正面表列納管，並給予3年落日條款，要在今年2月9日前完成實驗室申請及認證，否則將無法執行，其中也包括NGS，導致近期衛福部接獲大量實驗室申請案。

石崇良表示，申報醫院為具治療癌症病人的區域級以上醫院，或癌症診療品質認證醫院；簽發及判讀報告醫師資格，則依特定醫瘭技術檢查檢驗醫療儀噐施行或使用管理辦法，也就是「特管辦法」辦理。

執行機構部分，為醫院實驗室自行檢測、委託其他醫事機構或生技實驗室檢測，這方面的彈性為，相關單位符合CAP、TAF（ISO15189）、台灣病理學會或衛福部食藥署認證的實驗室檢測，石崇良說，NGS給付預計年中上路，相關單位可在這之前陸續完成申請送件。

健保署 石崇良 基因

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