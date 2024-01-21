癌症NGS最快5月納保 預計用於2大時機

次世代基因定序（NGS）今年第二季將正式納入健保，衛福部健保署長石崇良預估，最快5月上路，檢測時機預計為癌症確診時，或第二、三線治療失敗後，單一癌別終身給付一次，相關預算最高10億元，預計涵蓋非小細胞肺癌等19種癌別，實際給付癌別仍待2月6日專家會議共識。

癌症的診斷與治療被視為一大挑戰，隨基因解碼，癌友若能找出體內突變基因，對應到適合藥物，能大幅增加投藥效果，但要確認體內突變基因，就要靠NGS，健保署今年中將會將其納入給付，石崇良說，考量各癌別檢測價差大，基本套組由健保全額或定額給付，病人可自費加作擴充套組，依據基本套組檢測位點多寡，決定給付金額。

石崇良表示，檢測時機為癌症確診時，或第二、三線治療失敗後，單一癌別終身給付一次，例如患者罹患肺癌，後轉移至其他部位，這樣就只給付一次；如果肺癌治療完畢，又罹患乳癌，則會視為獨立事件，分別給付。

石崇良指出，次世代基因檢測給可分為三類，第一類是癌症基因位點有其對應的藥物，而且健保有給付者；第二類是基因位點變異有藥物、有藥證，但是沒有申請健保給付或是正在申請健保給付；第三類則是目前藥物還在臨床試驗中。

支付方式有三種不同的給付方式，石崇良說，第一種為基因片段較長的BRCA1與BRCA2基因，將採獨立給付；第二種是依照各癌別最基本基因位點，訂定小於等於100個基因的小套組；第三種則是大於100個、檢測基因位點較多的大套組，患者可差額自費。

NGS可輔助各癌別精準投藥，石崇良表示，目前預計為非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輪輸卵管癌／原發性腹膜癌、肝内膽管癌、攝護腺癌、黑色素瘤癌、腸胃道間質癌、泌尿道上皮癌、甲狀腺癌／甲狀腺髓質癌、胰臟癌、大腸直腸癌、胃癌、NTRK基因融合實體腫瘤等19個癌別，不過最終方案仍待專家會議確認。

石崇良說，2月6日進行專家會議後，3月將送至健保共同擬定會議討論，如順利通過並經過2個月的預告期，最快可在5月份上路。