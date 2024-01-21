健保癌症NGS檢測最快5月上路 每癌別終生給付1次

健保署規劃給付次世代基因定序（NGS），檢測時機研擬於癌症確診時或二、三線治療失敗後，採單一癌別終生給付1次，最快今年5月上路，新制預算最高可望達新台幣10億元。

精準醫療成國際趨勢，檢測扮演重要角色，其中治療癌症的新興標靶藥物或免疫療法，多須透過生物標記檢測尋找基因突變作為治療標的。衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天上午出席研討會說明健保NGS給付政策。

石崇良以2022年健保數據分析，當年癌症就診病患達83萬人，藥費支出392億點，其中標靶藥物占率最高，約占整體61.7%。目前健保給付26種標靶藥品，對應11個基因位點，治療10種癌症，現階段健保給付的檢測為單一位點或PCR檢驗，每年預算約6億元。

石崇良表示，在效益考量及健保經費有限等前提之下，研擬健保給付NGS檢測時機為癌症確診時或二、三線治療失敗後，各癌別適用時機不一，仍待依專家共識決定，訂定各癌別檢驗時機指引；醫病充分溝通後決策，每人每癌別終生給付1次，不包含癌症轉移，僅確診第2種癌症可再使用。

石崇良說，支付方式規劃3種模式，第1種BRCA1與BRCA2基因，基因片段較長，採獨立給付；第2種是各癌別最基本基因位點小於100個基因的小套組；第3種100個以上基因位點大套組。不採統一定價的全額給付，透過定額給付留下市場彈性，患者可差額自費。

石崇良提到，NGS檢測可輔助各癌別精準投藥，已盤點19種癌別，包含非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌/輸卵管癌/原發性腹膜癌、肝內膽管癌、攝護腺癌、黑色素瘤癌、腸胃道間質癌、泌尿道上皮癌、甲狀腺癌/甲狀腺髓質癌、大腸直腸癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胰臟癌等。

石崇良表示，可申報單位必須是衛生福利部醫事司認可實驗室，基因檢測結果須上傳至國衛院資料庫，未上傳者不予支付。健保納入給付NGS規範預計2月6日開會定案，新制將於第2季大約5、6月上路，預算編列大約6億至10億元，相信明年有望再擴大預算。

石崇良說，NGS檢測資料具研究價值，研議合規資料收集方式，要求醫院將檢驗結果上傳健保資料庫，或檢驗給付時患者簽署同意書，存放至國衛院國家級人體生物資料庫，以利定期回顧，釐清檢測與用藥人數落差，避免檢測過多、真正接受治療患者過少的狀況發生。