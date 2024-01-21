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寒流發威冷到周三探7度低溫 明起雨區擴大 高山可望降雪

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
明天至周三，各地寒冷可能跌破10度，其中周二、三清晨最低溫，中部以北、東北部、東部低溫探7度。圖／本報資料照片
明天至周三，各地寒冷可能跌破10度，其中周二、三清晨最低溫，中部以北、東北部、東部低溫探7度。圖／本報資料照片

今明兩天寒流南下，將影響到周三。中央氣象署預報員陳姵安說，今起北部、東北部明顯轉冷，其他地區氣溫漸降，愈晚愈冷。明天至周三各地可能跌破10度，其中，周二、三清晨最低溫，中部以北、東北部、東部低溫探7度。此外，明後天華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，北東地區及中部山區可能會有較大累積雨量。

陳姵安表示，今天寒流逐漸南下，北部、東北部明顯偏冷，中部地區亦有涼意，其他地區溫度同樣逐漸降低；台灣各地溫度如階梯下滑，且愈晚愈冷，並持續低溫至周三。

降雨趨勢，她說，今天水氣偏多，全台都可能降雨，尤其台中以北、東半部降雨範圍較大，預估基隆北海岸累積雨量也較多。明天至周二除了寒流影響外，加上另波華南雲雨區東移，降雨範圍再擴大，北部、東北部地區及中部山區可能會有較大累積雨量。周三水氣減少，北部、東半部地區轉局部降雨，中部山區零星降雨，到了周四天氣再轉乾些。

溫度方面，陳姵安指出，受寒流南下影響，周三前全台溫度下滑，尤其周二、周三清晨最低溫，中部以北、東北部、東部低溫7至8度，沿海空曠或近山區溫度可能再低1至2度。

周四起，寒流雖減弱，北部高溫仍未超過20度，白天仍偏涼；周五中南部高溫回歸超過20度，留意日夜溫差大。

此外，她提醒，冷空氣影響期間，空曠地區風大，周一至周三北東沿海長浪，尤其基隆北海岸、蘭嶼綠島為主要發生區域。

高山降雪機率，陳姵安表示，寒流影響期間，北部、宜蘭1000至1500公尺高山，有機會下雪；其他地區2500公尺以上高山也可能降雪。

中央氣象署上午發布陸上強風特報，東北風增強，今天下午起至周三清晨，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島，蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風；基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及中部地區。亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

此外，中央氣象署上午也發布低溫特報，今天寒流南下，北部及東北部明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降。明天至周三，寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生機率。今天傍晚至明天，新北市及基隆北海岸局部地區，有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
風力預報。圖／中央氣象署提供
風力預報。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

寒流 基隆

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