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團購肉鬆麵包喊「+1」前注意了 未確認1事下場慘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
肉鬆麵包禁止自國外攜帶、輸入。圖／取自「動植物防疫檢疫署」臉書粉專
肉鬆麵包禁止自國外攜帶、輸入。圖／取自「動植物防疫檢疫署」臉書粉專

LINE群團購、直播拍賣的肉鬆麵包好誘人，「別再買了！肉鬆麵包禁止輸入」，農業部動植物防疫檢疫署表示，看到包裝上的簡體字了嗎？在跟團「+1」之前，再確認一次產品來源。

「動植物防疫檢疫署」臉書粉專表示，含肉的產品若從國外寄來，最高可處7年以下有期徒刑，得併科300萬以下罰金。豬、牛、羊、雞、鴨、鵝等肉類都不行。

防檢署表示，我國目前仍為非洲豬瘟非疫區，為防止非洲豬瘟疫情藉由國際郵包寄送的豬肉產品傳入我國，農業部民國111年公告實施違規郵包裁罰措施，首次查獲輸入人將處20萬元罰鍰，第二次（含以上）將處100萬元，以強化對國際郵包夾帶違規豬肉產品管理。

防檢署提醒，在跨境電商購買產品時，應再三確認不含動物性來源成分，常見的真空包裝肉乾或香腸、火腿及肉鬆蛋捲等產品都不得寄送回台，切勿因一時疏忽而承受高額罰款，並共同維護得來不易的防疫成果。

非洲豬瘟 農業部 豬肉

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