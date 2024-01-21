寒流南下 吳德榮：極濕冷漸轉極寒冷 周二起探5度低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨中部以北雲層多，伴隨弱降水回波及降雨。各地氣溫下降中。

吳德榮表示，今天緩進式寒潮（流）南下；氣溫逐漸下降、漸轉冷，白天起北部及東半部仍有局部短暫雨。北部11至16度，中部12至21度，南部14至24度，東部13至23度。

明天氣溫繼續下降，愈晚愈寒冷，吳德榮說，明晚將觸及寒流定義，沿海低溫已降至7度；周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度以下。

至於強度能否和2016年的霸王級寒流相比？吳德榮表示，這波寒流弱了約3、4度，無法相提並論，但天氣由極濕冷漸轉極寒冷，仍應特別注意保暖、防寒害。周四白天起至周六寒流漸減弱、氣溫逐日回升。

高山降雪機率，吳德榮表示，明天下午起至周二第2波水氣移入，降雨範圍擴大至中部以北及東半部，北部雪線高度約在1000米，中部雪線則在2000米左右，所以中部以北高山如太平、拉拉、合歡山降雪機率高；七星、大屯山頂（1079米）也有降雪的機率，陽明山（607米）則海拔不夠高，固態降水（雨夾雪、冰霰）可以期待。

他說，周三至周六水氣逐漸減少，東半部降雨範圍逐日縮小，西半部日趨穩定。