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猴痘更名M痘 疫情快消除

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
「猴痘」將自2月改名為「M痘」。M痘（猴痘）疫苗接採皮下或皮內施打，示意圖。本報資料照片
「猴痘」將自2月改名為「M痘」。M痘（猴痘）疫苗接採皮下或皮內施打，示意圖。本報資料照片

避免對疾病產生誤解或是污名化，衛福部疾管署跟進世界衛生組織（ＷＨＯ），宣布將「猴痘」更名為「Ｍ痘」，新制二月起生效。根據疾管署監測，國內猴痘疫情與先前相比，已較趨緩，目前已九周無本土案例，若屆滿三個月無新增本土案例，將可視為國內已消除Ｍ痘。

疾管署發言人羅一鈞表示，Ｍ痘病毒主要以齧齒類動物為宿主及傳播來源，避免對造成對疾病傳染源的誤解和污名化，ＷＨＯ才因此更名。台灣也在去年九月在猴痘防治應變會議上，決議通過更名。國內猴痘也將持續觀察到農曆春節後，確認是否有新增本土案例。

我國猴痘累計確診三五九例病例，分別為三四○例本土，十九例境外移入；猴痘疫苗接種人數已累計約七萬三千人，完成兩劑疫苗接種者僅為四萬六千人，有近四成民眾尚未完成第二劑接種，僅取得部分保護力。猴痘疫苗目前有約二萬五千人份庫存，符合公費接種的對象，應盡速完成二劑接種。

猴痘 疾管署 疫苗

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