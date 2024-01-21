NGS篩檢納保 有助國內破解罕病

健保署今年第二季將ＮＧＳ納保，符合資格的癌友想免費使用，須先同意「將檢測結果交由政府保存」。專家表示，ＮＧＳ主要納保對象都是癌友，若能將台灣的癌症基因，納入國衛院的人體生物資料庫整合平台，將大幅提升國內的藥物發展，未來國內的罕病等，有機會可突破治療困境。

健保署今年二月六日將召開最後一次會議，決定ＮＧＳ給付癌別、基因位點，並制定治療指引，不過健保署長石崇良已表示，若要使用健保給付的ＮＧＳ，民眾接受檢測前須先簽署同意書，同意將基因資料等送入國衛院的人體生物資料庫整合平台保存。

國衛院群體健康研究所長邱弘毅表示，民眾只要接受健保給付的ＮＧＳ，相關資料即會留存一份至國衛院，大醫院有存放檢體的能力，可自行留存資料，小型醫院若無力存放檢體，則可存放於國衛院，這些內容，未來產、學、研、醫界都可申請使用。

以位居台灣十大癌症之首的肺癌為例，台灣肺癌患者最特別之處是「非吸菸肺癌」占比高達五成，學界研究結果與家族遺傳關係最為顯著，若能透過進一步的基因檢測結果，將有機會解開台灣肺癌基因之謎。

熟諳人體生物資料庫運作的專家表示，台灣過去許多研究多仰賴健保資料庫，隨個資意識抬頭，健保資料庫的使用也面臨考驗。熟諳人體生物資料庫運作的專家表示，ＮＧＳ篩檢資料，因取得民眾事前同意，其運用上會比健保資料庫更加靈活、較具前瞻性。