台北榮總新春音樂盛宴...蘇維拉樂團公益演出 陳威明獻唱

今天下午有一場難得的音樂響宴，台北榮總院長陳威明請到蘇維拉樂團與歌手熊海靈攜手合作，為醫院現任與退休員工、眷屬及醫院周邊的里民們獻上一場融合古典、流行、爵士和世界音樂等多元風格的音樂體驗。陳威明全程主持，並在現場高歌「若是有一天」，引起尖叫聲不斷，大家大叫「安可」，氣氛熱烈溫馨，充滿歡笑與感動。

這場「新春禮讚─經典流行音樂盛宴」在台北榮總介壽堂舉辦，是為了慶賀新春舉辦的特別活動，也是蘇維拉樂團首次在醫療院所舉辦公益慈善音樂盛會，觀眾滿場，掌聲不斷。

一開場，「出埃及記」象徵著引領大家迎接新年的新開始。陳威明也上場特別致謝，感謝蘇維拉樂團的公益演出，並且獻唱「若是有一天」，祝願大家像歌詞中的深意一樣，夫妻恩愛、幸福美滿，為整場音樂盛宴增添溫馨的氛圍。

今天也請到歌手熊海靈與蘇維拉樂團攜手合作，使整個節目風格更加多元，跨足古典、流行、爵士和世界音樂的領域，豐富了音樂的層次。現場參與的台北榮總員工、眷屬，還有臉書朋友及社區民眾，都沉浸漫遊在音樂的時空中，享受音符震撼的力量，回味一首又一首的經典好歌，留下深刻的感動回憶。

整場節目長達兩個半小時，可用「如癡如醉」來形容，觀笑聲、掌聲和安可聲交織，陳威明盡力打造感動和歡樂氛圍，希望讓員工覺得在台北榮總工作開心又幸福，並且提供病人最有溫度的醫療服務。

「蘇維拉樂團」為團長蘇盛泉召集國內愛樂者成立所組成，樂團以公益音樂會演出，鼓勵民眾參與藝文活動，回饋社會為長期目標。

陳威明在現場也感謝蘇維拉樂團蘇盛泉和副團長王俊傑，為大家帶來美妙的音樂盛宴，同時也感謝協辦此次盛會的台北榮總總務室及今天所有參與的來賓及好友，使這場公益慈善音樂盛宴成為大家共同擁有的美好回憶。

今天有許多台北榮總退休員工回院參加，讓這場新春相聚更加溫馨。陳威明特別感謝已退休多年的前政風室主任陳敦華引介和企畫、曹民同先生大力協助，才能在春節前成功舉辦這一美好活動。最後，祝願大家在新的一年充滿喜悅、健康平安、事事順心。