猴痘疫情趨緩…避免汙名化及誤解 疾管署更名「M痘」

衛福部昨日公布修正傳染病分類，將自2024年2月1日生效，要將原本第二類法定傳染病的「猴痘」改名為「M痘」。疾管署發言人羅一鈞表示，為避免對造成對疾病傳染源的誤解和污名，因此決議更名，而目前M痘疫情較為趨緩，考量此時修改名稱對於醫界跟民眾影響較小。

M痘（猴痘）為我國第二類法定傳染病。在英文名稱部分，羅一鈞指出，世界衛生組織在2022年11月28日宣布使用「Mpox」作為「Monkeypox」的同義詞，並以一年時間逐漸淘汰使用「Monkeypox」。主要是Mpox病毒主要以齧齒類動物為宿主及傳播來源，為避免對造成對疾病傳染源的誤解和汙名化，因此更名。

疾管署在2023年9月22日Mpox防治應變會議決議通過更名，11月3日至今年1月2日進行預告程序、未收到不同意見，因此於1月19日公告將於2月1日修正第二類法定傳染病「猴痘」中文名稱為「M痘」。

M痘（猴痘）疫情部分，自從去年11月中旬後就沒有出現本土病例。羅一鈞說，引述世衛組織看法，若3個月都沒有新增本土病例，可以視為M痘消除；目前我國已經9周沒有出現本土猴痘病例，預計要觀察到春節後、2月中左右。目前M痘疫情在我國較為趨緩，防疫措施跟疫苗接種等已經相對到位，此刻更名對醫界跟民眾影響較小。

目前M痘疫苗累計確診359例病例（340例本土及19例境外移入）；疫苗接種部分累計7萬3275人完成接種，完成兩劑疫苗接種者僅為4.6萬人，也近四成民眾尚未完成第2劑接種，僅取得部分保護力（4成至8成）。羅一鈞說，目前M痘疫苗仍有6773瓶庫存，約2萬5000人份，符合公費接種的對象，應及早完成2劑疫苗接種。

凡近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等為符合公費接種條件民眾。全國共162家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署網站查詢( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。