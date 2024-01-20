吃飽安置找工作 3階段援助無家者自立

「遊民不會有意成為一個令人討厭的人。」衛福部社工司長蘇昭如指出，街友的成因多元，涵蓋經濟、家庭關係、社會連結甚至健康，現在3個階段援助方式，期盼大眾多給一些空間。

時序接近農曆新年，許多人早已規劃返鄉團圓，無固定居所遊民街友卻無家可回。衛生福利部社會救助及社工司司長蘇昭如告訴中央社記者，遊民來來去去，其中8成集中在六都，離島則沒有遊民。

根據行政院性別平等會重要性別統計資料庫，民國100年至111年數據顯示，近12年遊民列冊人數介在2533人到3604人之間，102年一度高達3604人最多，隔年反轉降到2533人最低，之後在2500多人到3000多人之間起伏。

蘇昭如指出，去年截至9月，遊民人數包括在街上、被收容在內，已破3000人，預估整體會比前年增加；除非列冊在案，否則遊民不是身分，而是一個變動的狀態，所以數字是流動的，以台北車站為例，在地社工就觀察到，年節時遊民人數會變多。

另外，如萬華艋舺公園常見很多貌似無家的長輩聚集聊天、下棋，蘇昭如說，其實當地社工發現，部分長輩並不是無家可歸或是有家歸不得的人，只是因為孩子白天要開計程車賺錢養家，擔心長輩沒人照顧，就載到公園跟大家互動，在公園中看到的不見得都是街友。

根據衛生福利部所函頒「○○縣（市）遊民 安置輔導自治條例範例」所稱遊民，是指流浪、流落街頭孤苦無依或於公共場所露宿者。蘇昭如強調，遊民的成因多元，並非單一因素如沒有錢，跟家庭的關係、社會的連結或是身體健康等，都可能是不得已變成遊民的原因。

現行對遊民的援助分為3個階段，首先是確保基本生活需求，尤其是吃飽，還有因應極端氣候，除結合民間單位提供便當、洗澡、理髮跟乾淨衣物等扶助，寒流來時發公文提醒各縣市，準備熱食、禦寒衣物、睡袋等，甚至開設臨時開設避寒的地方，還製作街友避寒地圖。高溫來襲也會提供必要的避暑措施。

「最不想聽到像是寒流來，有街友過世了的消息。」蘇昭如說，每次聽到大家都會很難過，希望這種事情絕對不要發生，所以在極端氣候時會特別注意。

第2階段則是過渡性措施，例如街友沒有地方去，會先問問看有沒有親屬、要不要回去等，如果是因為流浪到外縣市，沒有錢回去，可以補助車資，若真的沒有地方住，也會有臨時收容安置的地方，社工會跟住進來的人討論接下來想做什麼，跟後續服務搭配，不只是純粹安置。

最後就是長期的穩定性措施，即就業跟居住問題，如果遊民想工作，社工提供準備建議，就業服務中心也會推介工作。

不少人會有「遊民是不是比較好吃懶做，才會淪落到街頭」迷思，蘇昭如說，不敢說是不是所有遊民都有工作意願，但有些遊民是長期失業而垂頭喪氣，比較沒有自信，加上家庭關係不佳，因此出來流浪。

而且健康也是遊民常見的問題，去年統計發現，1/4遊民是身心障礙者，且部分有心理健康問題，身體健康情形也會影響能否找到工作。

至於居住，蘇昭如表示，有些街友想租房子，可是租房子要租金跟押金，就算政府補助，租金仍可能超出街友可負擔範圍，或是符合社宅資格卻排不到等，所以包括是不是能讓街友參加就業訓練，提高就業機率，才能增加經濟能力，都是可以跟其他部會一起努力的部分。

「大部分遊民是非常潔身自好，不希望影響到其他人的。」蘇昭如表示，她相信遊民都不會有意成為一個令人討厭的人，「沒有一個人會想要這樣做」，盼一般民眾用理解的態度認識他們，在維持各自生活下，給遊民一些空間，如果真的妨礙到治安跟安全，可以跟警察單位或是社福中心聯繫，會前往了解跟協助。