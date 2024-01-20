什麼奇怪傷口都有 街頭家醫開出街友信任處方箋

呂阿公被口罩掛繩勒到耳朵快爛掉，台灣思安慈善服務協會於是請傅奕愷、黃聖揚2名醫師到台北車站為街友服務，但街頭不比醫院方便，建立彼此的信任更是治療方案的一部分。

台北車站就像巴黎、東京等大都會樞紐車站，有不少街友依附棲身，其中不乏罹患慢性疾患或受外傷所苦，台北市社會局雖有「掛帳單」制度減輕他們就醫的經濟負擔；然而，光是要走到診間，就有跨不過的門檻。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻的時候，露宿街頭的無家者也戴上了口罩，志工在一次訪視中發現，呂阿公的口罩又髒又舊，掛繩深深嵌入耳後，耳殼只有耳垂連在臉上，傷口已經發出腐爛臭味。可是不論社工、志工怎麼勸，呂阿公只一再道謝，強調自己「不會痛」。

勸說就醫無效，志工改勸呂阿公換新口罩，試圖把口罩換下的瞬間，呂阿公終於發現耳朵有傷，他仍然不願就醫，即使痛到表情猙獰。

思安慈善服務協會只好把醫師傅奕愷帶來街頭找他，剪短一頭白髮、清理傷口後，呂阿公被割斷的耳朵接不回去，但當初嚴重感染的傷口，過段時間竟然奇蹟似地癒合了。

●服替代役認識街友 觸動「街頭家醫」到車站

像呂阿公一樣不願就醫的街友可不少，有些是沒有病識感，或不知道自己病得不輕；有的因為表達能力較差，說不清楚身體狀況，又難以說明自己在做甚麼，害怕與醫護溝通；有的則是走進診間後，因為多日沒洗澡太髒太臭，遭醫師要求洗乾淨再來的糟糕經歷。

在全民健保實施後，一般人身體有問題就去家附近的診所看病，街友沒有這個資源，也沒有這個習慣，思安慈善服務協會因而開始了「街頭家醫」計畫。

1年多來，每個月2次，傅奕愷和黃聖揚會輪流利用休假時間，在傍晚換上深藍色刷手服，花3個多小時，和護理師、社工一起推著裝滿簡易醫材的推車，在台北車站大廳外頭穿梭，就著頭燈的光，為不舒服的街友診療或就地處理傷口，成為「街頭家醫」。

「替代役那年的經驗，讓我對這個群體比較熟悉」。在亞東醫院擔任急診科總醫師的傅奕愷，服替代役時去到了台北市萬華社福中心，不僅要在社福中心裡負責協助街友判斷需要接受什麼醫療服務，也會一起外出發餐，或跟著社工夜訪露宿街友，漸漸認識街友的樣貌，也熟悉社福單位能提供的安置資源和後追模式。

台北慈濟醫院急診部的住院醫師黃聖揚，雖然服替代役時是在較少街友的大同區，但因為和傅奕愷是室友，妻子當時在中正社服中心處理遊民業務，「好像我也是中正社福中心的役男」，因此也有接觸不少遊民工作。

●醫院沒有這個專科 街頭治療因地制宜

急診已是會接觸多種病症患者的科別，醫院沒有任何一科叫做「街頭專科」，街頭更不如急診室，只靠簡易的聽診器、體溫計和血壓計，在不算很乾淨的空間要如何看診，傅奕凱坦言，在這個治療指引不一定行得通的環境，剛開始花了不少時間摸索、修正。

計畫剛起步時，街友最常見的不適，就是外傷，從車禍骨折、被狗咬傷，有時受傷了完全沒有處理，有時就醫後沒有再換過藥，常常已經化膿發炎。起初傅奕愷會把傷口上半結痂、半化膿的組織，全部都清得乾乾淨淨，再上藥包紮；卻發現，缺乏定時清潔換藥，清太乾淨反是製造更大的受傷面，讓細菌、黴菌更容易入侵。

所以後來只要傷口沒有急性發炎，傅奕凱就不會弄掉痂皮，只要求患者每天用自來水沖洗，減少上面附著的病菌，讓傷口慢慢復原。已經發燒，有全身性感染情況，才會送往急診處理；至於有化膿、沒有發燒的局部感染個案，則勸他們隔天趕快去門診就醫。

「我們不是要取代醫療機構」，黃聖揚說，其實最終還是希望街友能夠回到門診。尤其街頭有著不少慢性病患，有時連病史都說不清楚、又沒雲端藥歷可看，如果沒有抽血等進一步檢查，根本沒辦法開藥；就算藥吃完了或東西被偷，需要先開一些避免斷藥太久，也只能開3天，跟慢性病處方箋給藥天數相去甚遠。

對於這種狀況，黃聖揚說，「每次去看，就是去建立信任感」，告訴街友如果沒有常規吃藥，病情後續發展會怎麼樣；還可能會講得嚴重一點，如果真的發生了，街友因為親身體驗「預言成真」，會進一步加深信任，下次遇到不確定是否要就醫或回診的情況，也許會主動提問，就有機會勸他們去看醫生，慢慢促成改變。

●建立信任促成改變 讓街友知道「會有人在這」

從事事都要快狠準的急診室走到街頭，每次花3小時看10到20名街友，黃聖揚說，最印象深刻的是情境與對話上的不同。急診室裡，病患來來去去，後續追蹤不一定長久，但無家者們有些是對自己身體狀況不太了解，有些則是清潔除污狀況不佳，透過簡單的教育、清理，能漸漸看到改善。

「一開始各種奇怪的傷口都有」，黃聖揚說，中間有段時間這樣的情況開始減少，改成是無家者有咳嗽或是主動說要來量血壓。這些改變，都顯示著無家者對醫師的信任感。

這樣的信任感與關係，讓當初拒絕就醫的呂阿公開始願意主動「給醫生看」。傅奕凱回憶，有天隊伍要離開台北車站前，呂阿公跑來跟團隊說，「不要忘記看我」。

當時天氣開始回暖，呂阿公卻仍穿著大外套，他沒有說身體不適，而是請傅奕愷幫忙脫下外套。沒想到外套袖口又濕又緊，裡面好幾層衣服也都濕答答的；剪開衣服才發現，裡頭組織液和血液已經是用滴的。

原來呂阿公習慣蒐集橡皮筋套在手上，卻疑似因失智症，不知道自己在痛，也未意識到長期壓迫已經造成嚴重發炎感染。

從脫衣服這個小小的線索，到緊急把呂阿公送去急診治療，傅奕凱餘悸猶存：「如果他傷口感染，又去到其他地方，可能就這樣倒在路邊，過世了也沒人知道。」

街頭家醫讓像呂阿公這樣的人們有個窗口，知道這對他們是友善的、讓他們有求助機會，傅奕凱說，「至少讓他們知道，他們真的有問題的時候，會有人在這裡。」

「很多人都說他們『好手好腳不工作』；但他們會不會只是有手有腳、其實卻已經壞手壞腳，會不會身體根本已經沒辦法支撐他們，活在這個資本主義的社會？」思安協會低調匿名的創辦人這樣想。

至少能讓街友可以走向健康的方向，他們才有機會活成他們想要的樣子，思安協會創辦人說，「就像我們自己也應該活成我們想要樣子……我們一樣都是人，把不一樣的地方磨平，大家都是一樣的。」