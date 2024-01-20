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人生勝利組淪落街頭 「好手好腳不努力」刻板成見

中央社／ 台北20日電
街友。示意圖／ingimage
街友。示意圖／ingimage

電影「郊遊」描繪失業貧困父親帶著孩子在城市居無定所，如遊魂飄蕩，每個都市都有類似的故事，遭遇變故的無家者墜落都市底層掙扎求生，轉角有人正在努力接往他們。

無家者、街友、寒士、城市流浪者，都是遊民的代名詞，他們的名字、有頭有臉的過往身分地位，被社會大眾淡忘，「我認識的街友，很多曾經是大老闆、是洋博士」，在救世軍擔任社工的陳彥璋回憶。

他告訴中央社記者，曾經有70多歲父母與3個40多歲子女的一家人，原本是旁人眼中的「人生勝利組」，爸爸和媽媽是中南部紡織廠大老闆、老闆娘，孩子們全是高知識分子，甚至是海外碩士生。

●人生勝利組全家流落街頭 家人在、家就在

好景不常，台灣紡織廠成夕陽產業的時代，他們家轉型失敗、工廠遭法拍，欠了一屁股債，只好流落街頭，住在台北車站外，媽媽與3個孩子們陸續出現精神障礙；困境卻沒有耗盡親情，他們緊緊抱團，害怕失去任何一個家人，只希望餘生全家共進退，家人在，家就在。

這家人大起大落的人生，帶給陳彥璋無比震撼，改變人生志向，即使過了很多年，陳彥璋對一家5口街友家族印象深刻，彷彿是昨天才發生的事。

結束替代役後，陳彥璋直接進入救世軍擔任社工，至今快40歲了，接住無數個跌倒又站起來，卻再度摔倒的街友，與街友相處的歲月，他清楚許多街友絕對不是「好手好腳卻不努力的人」。

陳彥璋聽過好多街友的故事，或許是一次經商失利，又或許是投資錯誤，可能不被家人諒解、可能害怕聯繫家人，從此陷入反覆失敗的惡性循環或酒癮的泥淖裡，無論如何掙扎都無法脫身，街友外表下的身體與心靈可能早已殘破不堪。

台灣近幾年列冊約有3000人上下，被現行法令統一定義為「遊民」，指的是流浪、流落街頭孤苦無依或於公共場所露宿者，多達8成集中在雙北、桃園、台中、台南及高雄等六都地區。

●街友成因不單純是沒錢 有8成流浪到六都

衛生福利部社會救助及社工司司長蘇昭如說，遊民成因多元，並非單純沒有錢的經濟因素。

家庭關係、社會連結或身體狀況等，都可能是不得已變成遊民的原因，長期關懷街友的救世軍觀察到，與其他已開發國家的街友略有不同的是，台灣的街友通常都是遭遇一連串自身無法掌控的事件，或因錯誤的決定，落得始料未及的下場。

以台北街友為例，他們幾乎都不是本地人，救世軍扶助的個案不乏懷抱「台北夢」，以為到了台北就能找到工作，打拚就能獲得穩定生活，但現實非常殘酷，最後可能為減輕債務或財務危機，非法販賣身分證，或與家庭糾紛僵持不下，遭家人排擠驅逐，最後只能街頭流浪。

都市車站、寺廟旁常見街友身影，蘇昭如推測，即使是暫住棲身也需要好一點的生活機能，如方便上廁所、飲水，天熱能吹冷氣等。

她說，與隔壁住誰都不知道的都市相比，農村人與人連結緊密，當有人失業或失去親人，更可能得到鄰居的接濟。因為人情味，鄉下遊民是極少數，離島沒有遊民。

街友 家人 遊民

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