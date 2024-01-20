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寒流下周影響長達60小時低溫 「太平山可能大雪紛飛」

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
入冬第二波寒流下周一開始影響。北部、東北部下周一晚上至下周四早上，溫度介於6~11度之間，將長達約60小時的低溫。本報資料照片
入冬第二波寒流下周一開始影響。北部、東北部下周一晚上至下周四早上，溫度介於6~11度之間，將長達約60小時的低溫。本報資料照片

今天是24節氣的大寒，鋒面通過及東北季風增強，入冬第二波寒流下周一開始影響。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，低溫下修，下周一晚上起留意長時間低溫。水氣充沛，北部山區雪線下修至1000公尺初頭。

「觀氣象看天氣」表示，北部、東北部下周一晚上至下周四早上，溫度介於6~11度之間，將長達約60小時的低溫。中部在下周二也會是下雨或陰天的天氣，一整天溫度都在10度上下，下周二至下周四早上，早晚低溫約7~9度。南部、花東下周二至下周四早上，早晚低溫約9~11度，白天溫度會回升一些。

至於山區下雪的部分，「觀氣象看天氣」表示，仍以太平山、拉拉山、合歡山等山區下雪機率最高，尤其太平山可能大雪紛飛。至於大屯山在下周二至下周三溫度將接近零度，也是有一些些下雪的機會。

下周二地面溫度預測和降雨預測圖。圖／取自「觀氣象看天氣」粉專
下周二地面溫度預測和降雨預測圖。圖／取自「觀氣象看天氣」粉專

低溫 太平山

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