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明天寒流南下急降溫「這2天」最冷 粉專：這波續航力持久
寒流倒數中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，寒流訊號相當穩定，明天、下周一屬於寒流南下的過程，溫度逐步下滑轉冷。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二、周三寒流發威是最冷時刻，北部、宜蘭全天12度以下，各地夜晚至清晨低溫8-9度，平原及內陸近山區6-8度。下周二四、周五寒流逐漸減弱，溫度緩步回升。
「這波寒流續航力持久」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而且屬於濕冷後逐漸轉乾，但也沒有特別乾，體感溫度上會更冷一些。下周基本上都是非常寒冷的，要有心理準備。
高山降雪部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，寒流南下到影響期間，台灣上空水氣滿多的，水氣豐沛，天氣不穩定。下周二高山較符合下雪條件，包括北部、宜蘭海拔1500公尺以上，以及中、南、東部2500公尺以上。北部海拔1500公尺以上、中南部2000公尺以上的山區路面可能結冰，甚至有雨夾雪的情形，如要上山賞雪務必做好萬全準備。下周三水氣逐漸減少，漸漸轉乾。
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