明天寒流南下急降溫「這2天」最冷 粉專：這波續航力持久

寒流倒數中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，寒流訊號相當穩定，明天、下周一屬於寒流南下的過程，溫度逐步下滑轉冷。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周二、周三寒流發威是最冷時刻，北部、宜蘭全天12度以下，各地夜晚至清晨低溫8-9度，平原及內陸近山區6-8度。下周二四、周五寒流逐漸減弱，溫度緩步回升。

「這波寒流續航力持久」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，而且屬於濕冷後逐漸轉乾，但也沒有特別乾，體感溫度上會更冷一些。下周基本上都是非常寒冷的，要有心理準備。