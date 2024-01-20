今天24節氣大寒 吳德榮：明起寒流南下 高山降雪機率高

今天是24節氣的大寒。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨仍在鋒面前，東半部海上有降水回波，台東有局部雨，北部有局部霧。今晨在鋒前暖區，低溫較昨晨高，平地最低氣溫約在14至16度。

他說，今天白天至明晨鋒面通過，中部以北及東半部轉有局部短暫雨，各地氣溫略降、北台灣轉涼。北部13至23度，中部15至27度，南部15至28度，東部14至27度。

吳德榮表示，明天起緩進式寒潮（流）逐漸南下；明天、下周一氣溫逐日下降、漸轉冷，下周一晚將觸及寒流定義；下周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右；其強度本比2016年霸王級寒流弱很多，無須誇張得把兩者拿來相提並論，但天氣由極濕冷漸轉陰冷，仍應特別注意保暖、防寒害。下周四白天起至周五氣溫逐日回升。

明天白天鋒面遠離，水氣略減，迎風面大台北、東半部仍有局部短暫雨的機率；吳德榮表示，下周一下午起至周二第二波水氣移入，降雨範圍擴大至中部以北及東半部，中部以北、高度1200米以上高山如太平、拉拉、合歡山等降雪機率高；大屯山頂（1079米）也有降雪的機率，陽明山（607米）則海拔不夠高，固態降水雨夾雪、冰霰或有可能，值得觀察。