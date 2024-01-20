快訊

道瓊上漲395點、史指創歷史新高 美股確定進入牛市

今天24節氣大寒 吳德榮：明起寒流南下 高山降雪機率高

今天24節氣大寒 吳德榮：明起寒流南下 高山降雪機率高

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
明天起緩進式寒潮（流）逐漸南下；明天、下周一氣溫逐日下降、漸轉冷，下周一晚將觸及寒流定義；下周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右。本報資料照片
明天起緩進式寒潮（流）逐漸南下；明天、下周一氣溫逐日下降、漸轉冷，下周一晚將觸及寒流定義；下周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右。本報資料照片

今天是24節氣的大寒。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨仍在鋒面前，東半部海上有降水回波，台東有局部雨，北部有局部霧。今晨在鋒前暖區，低溫較昨晨高，平地最低氣溫約在14至16度。

他說，今天白天至明晨鋒面通過，中部以北及東半部轉有局部短暫雨，各地氣溫略降、北台灣轉涼。北部13至23度，中部15至27度，南部15至28度，東部14至27度。

吳德榮表示，明天起緩進式寒潮（流）逐漸南下；明天、下周一氣溫逐日下降、漸轉冷，下周一晚將觸及寒流定義；下周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右；其強度本比2016年霸王級寒流弱很多，無須誇張得把兩者拿來相提並論，但天氣由極濕冷漸轉陰冷，仍應特別注意保暖、防寒害。下周四白天起至周五氣溫逐日回升。

明天白天鋒面遠離，水氣略減，迎風面大台北、東半部仍有局部短暫雨的機率；吳德榮表示，下周一下午起至周二第二波水氣移入，降雨範圍擴大至中部以北及東半部，中部以北、高度1200米以上高山如太平、拉拉、合歡山等降雪機率高；大屯山頂（1079米）也有降雪的機率，陽明山（607米）則海拔不夠高，固態降水雨夾雪、冰霰或有可能，值得觀察。

他說，下周三至周五水氣逐日減少，迎風面降雨範圍逐日減小，西半部趨於穩定。由於模式持續調整，應繼續觀察最新模擬。

歐洲（ECMWF）模式模擬23日8時850百帕圖顯示（左圖），平地最低氣溫可降至5度左右；模擬23日8時地面氣壓及降水圖顯示（右圖），中部以北及東半部有局部雨。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）模式模擬23日8時850百帕圖顯示（左圖），平地最低氣溫可降至5度左右；模擬23日8時地面氣壓及降水圖顯示（右圖），中部以北及東半部有局部雨。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

氣溫 吳德榮 寒流

延伸閱讀

今暖明雨 吳德榮：周日緩進式寒流報到 這幾天最冷下探6度

2016霸王級寒流再現？吳德榮這麼說

明傍晚變天！吳德榮：周六鋒後強冷空氣 甚至恐直逼寒流

新竹峨眉5.8度 吳德榮：投票日晴朗 早晚強輻射冷卻偏冷

相關新聞

公托補助調高 保母喊漲托育費

中央今年調高公共托育補助，並加碼補助中低收入等弱勢家庭，但通膨壓力下，許多保母抱怨，補助主要給了家長，托育費卻因縣市政府...

Novavax XBB疫苗 下周恢復預約

新冠、流感等各類疫情升溫，帶動新冠疫苗打氣，Novavax XBB疫苗九日開打，「打氣熱騰騰」，卻在開打三天後，醫療院所...

熟齡旅遊-半價誰埋單篇／政府未編預算 敬老優惠半價差額誰埋單？

滿六十五歲，就是法定的老人，可以領重陽敬老金，搭台鐵、高鐵、公車都半價。許多人在跨入六十五歲的這一年，會買張半價高鐵票貼...

批現制讓醫療體系「不死不活」 健保點值醫界籲1點0.95元

選後，健保改革成醫界最關注的議題，對於總統當選人賴清德喊出「一點最少○點九元，往一元邁進」，醫界認為，在目前健保制度下，...

杵狀指是肺癌警訊？傳兩指一個動作就能檢測 專家這樣說

杵狀指是肺癌警訊？杵狀指是肢端末梢肥大現象，常造成指甲床跟指節的角度變形，的確可能會出現於有心肺相關疾病造成身體缺氧或有...

寒流將至！陽明山有機會下雪將啟動管制 最冷時間點落在這時

寒流將至，中央氣象署今天指出，22日（下周一）晚間起，陽明山國家公園中包括大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。