愛肝達人站／「老公做飯，老婆不悅」，請問為什麼?

老婆下班回家，看到老公滿頭大汗在做飯。滿臉不悅大罵：「老公不是用來煮飯用的！」

好友相聚，老公跟我投訴他老婆的不是：「一般人不是以為會做飯的老公是新好男人嗎？」

我聽了，淡淡一笑，給他開示，「這個跟看病一樣，要對症下藥」，「對某些女性而言，老公是用來炒飯用的！不是用來煮飯用的！」

他聽了才恍然大悟！原來老夫少妻，老公老了，「尚能飯否？」但老婆還年輕，正值盛年之時。

一般人都用自己的方法去愛對方，但可能熱臉貼冷屁股，對方不但不感激，反而反感。

事實上，看病治病也是同樣道理。

很多病人跑去找醫師，「醫師，我胃痛！」

醫師聽了病人的話就開了胃藥給他，可是無效，病人又去求診，醫師幫他做了胃鏡，胃有輕微胃食道逆流。醫師開了制胃酸的藥，還是沒有好，病人不悅，改到另一個診所，幫他做超音波，發現有好幾顆膽結石，同時膽囊有發炎的現象，他的胃痛其實是膽結石引起的。原來所謂「胃痛」不是真的胃在痛，是胃的地方在痛，胃的地方痛，醫學上稱為上腹痛，就有很多原因了。

可能是真的胃在痛，可能是胃潰瘍或胃食道逆流，或胃長了癌症；也可能是膽結石，也可能胰臟發炎，也可能是胰臟長了癌症，所謂癌王，也可能是盲腸炎初期痛點在上腹部，也有可能大腸長了腫瘤，引起上腹痛，所謂胃痛。

總而言之，一句簡單的胃痛，在看病上，醫師就要明察秋毫、仔細分辨，才不會誤診，延誤治療的契機。

同樣的，老婆不高興罵人，也要好好仔細分析箇中原因，尤其通常女性天生心細，男人粗曠，女性愛的也不一樣，年輕女性愛的是老公不用下廚煮飯給她，而是在炒飯上多用點功夫，通常是如此，至於吃飯，上館子吃飯女性會喜歡一點，除非家庭拮据。

總而言之，多站在對方立場去考量，將心比心，家庭才會和樂；而在看病上，除了將心比心苦民所苦之外，還要仔細思考、審慎明辨，才能對症下藥，給病人最好的治療，才是病人之福，也是醫師的陰德。