快訊

歷經兩次失敗…日本登陸月球成功 全球第5國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛肝達人站／「老公做飯，老婆不悅」，請問為什麼?

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

老婆下班回家，看到老公滿頭大汗在做飯。滿臉不悅大罵：「老公不是用來煮飯用的！」

好友相聚，老公跟我投訴他老婆的不是：「一般人不是以為會做飯的老公是新好男人嗎？」

我聽了，淡淡一笑，給他開示，「這個跟看病一樣，要對症下藥」，「對某些女性而言，老公是用來炒飯用的！不是用來煮飯用的！」

他聽了才恍然大悟！原來老夫少妻，老公老了，「尚能飯否？」但老婆還年輕，正值盛年之時。

一般人都用自己的方法去愛對方，但可能熱臉貼冷屁股，對方不但不感激，反而反感。

事實上，看病治病也是同樣道理。

很多病人跑去找醫師，「醫師，我胃痛！」

醫師聽了病人的話就開了胃藥給他，可是無效，病人又去求診，醫師幫他做了胃鏡，胃有輕微胃食道逆流。醫師開了制胃酸的藥，還是沒有好，病人不悅，改到另一個診所，幫他做超音波，發現有好幾顆膽結石，同時膽囊有發炎的現象，他的胃痛其實是膽結石引起的。原來所謂「胃痛」不是真的胃在痛，是胃的地方在痛，胃的地方痛，醫學上稱為上腹痛，就有很多原因了。

可能是真的胃在痛，可能是胃潰瘍或胃食道逆流，或胃長了癌症；也可能是膽結石，也可能胰臟發炎，也可能是胰臟長了癌症，所謂癌王，也可能是盲腸炎初期痛點在上腹部，也有可能大腸長了腫瘤，引起上腹痛，所謂胃痛。

總而言之，一句簡單的胃痛，在看病上，醫師就要明察秋毫、仔細分辨，才不會誤診，延誤治療的契機。

同樣的，老婆不高興罵人，也要好好仔細分析箇中原因，尤其通常女性天生心細，男人粗曠，女性愛的也不一樣，年輕女性愛的是老公不用下廚煮飯給她，而是在炒飯上多用點功夫，通常是如此，至於吃飯，上館子吃飯女性會喜歡一點，除非家庭拮据。

總而言之，多站在對方立場去考量，將心比心，家庭才會和樂；而在看病上，除了將心比心苦民所苦之外，還要仔細思考、審慎明辨，才能對症下藥，給病人最好的治療，才是病人之福，也是醫師的陰德。

醫師 老公 老婆

延伸閱讀

高CP值海鮮料理！ 基隆「金海珍自助海鮮館」小卷鮮蝦好新鮮 點80元炒飯坐2樓看外木山沙灘海景

網驚口罩為「8年唯一回去的物價」 釣出疫情前是一半價的哀傷事實

飼主過世忠心德牧不吃不喝！生病竟被家人賣到狗肉館 牠呆坐貨車裡絕望流淚

老翁看病沒帶健保卡 屏安醫院協助申辦虛擬健保卡看診

相關新聞

公托補助調高 保母喊漲托育費

中央今年調高公共托育補助，並加碼補助中低收入等弱勢家庭，但通膨壓力下，許多保母抱怨，補助主要給了家長，托育費卻因縣市政府...

Novavax XBB疫苗 下周恢復預約

新冠、流感等各類疫情升溫，帶動新冠疫苗打氣，Novavax XBB疫苗九日開打，「打氣熱騰騰」，卻在開打三天後，醫療院所...

熟齡旅遊-半價誰埋單篇／政府未編預算 敬老優惠半價差額誰埋單？

滿六十五歲，就是法定的老人，可以領重陽敬老金，搭台鐵、高鐵、公車都半價。許多人在跨入六十五歲的這一年，會買張半價高鐵票貼...

批現制讓醫療體系「不死不活」 健保點值醫界籲1點0.95元

選後，健保改革成醫界最關注的議題，對於總統當選人賴清德喊出「一點最少○點九元，往一元邁進」，醫界認為，在目前健保制度下，...

杵狀指是肺癌警訊？傳兩指一個動作就能檢測 專家這樣說

杵狀指是肺癌警訊？杵狀指是肢端末梢肥大現象，常造成指甲床跟指節的角度變形，的確可能會出現於有心肺相關疾病造成身體缺氧或有...

寒流將至！陽明山有機會下雪將啟動管制 最冷時間點落在這時

寒流將至，中央氣象署今天指出，22日（下周一）晚間起，陽明山國家公園中包括大屯山、七星山等海拔超過1千公尺，有機會下雪。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。