熟齡旅遊-半價誰埋單篇／未見「老」乘客 司機找里長關心

陰雨綿綿的冬季，基隆市難得陽光露臉，市公車擠滿了人，幾乎都是老人家。全國公共運輸市占比率基隆市僅次於台北市，很大原因是六十五歲以上老人公車坐到飽，把營利事業當社會福利在做，市公車處負債一度高達十七億元險些破產。社會處長楊玉欣說，就怕老人家不出門，錢不是問題。

雙北給老人四百八十點，免費搭乘市區公車、捷運等運具，其他縣市也多是有點數限制，不設限的是少數，基隆市自民國九十三年開辦老人搭公車搭到飽，原本賺錢的市公車，從此出現虧損。

市有公車一年有二千二百萬人次搭乘，市公車一段票十五元，老人卡社會處給八元補貼，差額都是公車處吸收，市府除申請中央補助外，每年視財政狀況補貼票差，公車處最高負債達十七億元，審計室要求檢討，議員也多次要求改善。

前市長林右昌評估過，若比照雙北設點數限制，可節省約六百萬，他認為沒必要對長者設限。卸任前撥給公車處二億元，謝國樑市長上任後再給二億元，公車處還債壓力才降。

公車處總站長鄭文彭說，司機久了都知道哪一站有誰要上車，「要是沒看到人就緊張了，會打電話給里長，拜託里長去看看阿公、阿嬤是不是生病了？」老人家逛完市場，也常會塞個芭樂、點心請司機吃，還有老人會讓座給老人；因應老人愈來愈多，三年前市公車開始投保乘客險，萬一老人家摔倒可由保險公司理賠。

楊玉欣指出，之前有老人一個月搭三百多次公車，可能是老人在家沒人可以講話，又沒有別的地方可去，老人最怕孤獨，他們從政策鼓勵老人出門，搭車錢不是問題，老人願意出門才是重點。

她說，光搭車去買菜，就會接觸到不一樣的人，生活的功能和複雜性愈高，對老人的身心靈健康愈好，如果老人窩在家久了退化生病，可能就要用到長照資源，兩害相權取其輕，市府一年多花三、四千萬元，既能促進老人健康，也減輕青壯年負擔，未來市府會再加大力道提出更多福利服務。