院長講堂／講究精準醫學 程毅君建置模型預測風險

從醫33年的雙和醫院院長程毅君，在醫院創立時開始任職，雙和醫院成立於97年7月，至今已邁入第16個年頭，經營進入永續期，積極推動ESG，期許未來向台大、成大看齊，也要成為「百年老店」。

程毅君是麻醉科專科醫師，「麻醉要在很短的時間內，做出判斷跟決策，要非常精準，很喜歡這種感覺。」他認為，麻醉科醫師在手術室是扮演全科角色，需要邏輯判斷且會技術操作，手術房中外科醫師開始手術後，會專注在手術上，病人的狀況都是交給麻醉醫師控制。

設備輔助 掌握病人狀態

在80、90年代，如何麻醉都要靠經驗法則，程毅君說，麻醉醫師依據工作經驗，判斷選擇的藥物、劑量、麻醉深淺等；近10年講究「精準醫學」，現在麻醉領域有很多精密儀器設備輔助，可以更精準掌握病人狀態。

10幾年前開始，程毅君就跟團隊開始建置模型，針對各器官、各種病史分析病人進入手術房後，會因什麼條件產生併發症或是評估死亡機率，對於風險預測很有幫助，也累計超過百篇論文發表。

新創發展 產業多元鏈結

目前雙和醫院定位是以神經醫學、急重症為主軸，聚焦生醫科技的醫學中心，程毅君表示，短期要發展成智慧醫院，跟產業做多元鏈結，要結合醫學大學、醫院、產業成為三合一醫學中心，醫院投入超過幾十億打造教學研究大樓跟生醫科技大樓，將近3千坪空間。

程毅君坦言，現在的醫療是高風險、高人力資源投入，卻是低報酬低利潤，未來要靠新創產業，才能讓醫療機構有更多獲利及發展的機會，透過三方合作，當臨床發現問題或是病人需要產品，讓產業界知道後，有產品生成可以立即驗證，甚至可以申請專利，這是新的發展面向。

談及工作哲學，程毅君說，他容許同仁失敗，但要從中成長、學習，雙和醫院很多主管很年輕，應給年輕人機會，在行政事務上用創新思維去做，不要墨守成規，要敢於嘗試。

病人效益 行醫核心價值

行醫的核心價值要放在病人效益上，程毅君說，即使有再好的研究成果在期刊上見刊，但沒有用在病人身上，就是沒有效益，醫院近期提出一個人工智慧的腎臟病照護系統，只要病人腎功能異常，系統就會提醒該介入處理，可把病人病程往前推進，最多可以阻擋50位病人罹患腎臟病。

醫師要「以病人為中心」提供服務，程毅君說，他曾經歷過家人被疾病折磨，感受到無助的心情，希望推廣給醫院的年輕同仁，改善醫病關係，這是醫學教育的本質之一，近年醫療糾紛件數多，最大原因就是溝通不良、認知不一。

在雙和醫院16年，程毅君每天早上5點半起床，每天平均睡4至5小時，也因工時長沒時間運動，上班期間都盡量走樓梯代替電梯，或是到家裡附近堤防走走，每天步數累計8千至1萬步；早上7點半上班，都提早1小時左右就到辦公室，給自己一個安靜的空間或環境獨處。

程毅君沒有特別養生的習慣，飲食不忌口，他喜歡喝紅酒，年輕時跟著認識的老師累積酒類知識，家中也有酒櫃，是他紓壓的管道。愛攝影的他，年輕時買了很多相機，假日有空時會與家人一起去爬山，偶爾打高爾夫球。以前每年都愛出國，退休後想安排多點時間旅遊，去看瑞士雪景或紐西蘭的湖光山色。

雙和醫院院長程毅君(中)與院內同仁互動良好。圖／雙和醫院提供

程毅君假日有空時會跟家人一起外出爬山。圖／程毅君提供