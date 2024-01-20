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熟齡旅遊-半價誰埋單篇／政府未編預算 敬老優惠半價差額誰埋單？

聯合報／ 記者周彥妤吳淑君楊竣傑／台北報導
基隆市公車三年前開始投保乘客險，萬一長輩摔倒可由保險公司理賠。記者黃義書／攝影
基隆市公車三年前開始投保乘客險，萬一長輩摔倒可由保險公司理賠。記者黃義書／攝影

滿六十五歲，就是法定的老人，可以領重陽敬老金，搭台鐵高鐵、公車都半價。許多人在跨入六十五歲的這一年，會買張半價高鐵票貼上臉書，紀念人生邁入另個階段，也當是「成老禮」。老人半價出遊，讓交通單位又愛又痛，因為政府並未編列預算補貼法定票價優待差額，得由運輸業者自行吸收，台灣高鐵敬老票使用人次，近十年成長二點三倍，台鐵公司短收金額去年達十一點六億元創新高。政府鼓勵老人多出遊，但誰要來埋單？

高齡人口持續攀升

台灣高齡人口持續攀升。國家發展委員會指出，台灣二○二五年邁入超高齡社會，亦即六十五歲以上人口，占總人口比率超過廿％。

國發會也預估，六十五歲以上人口，占總人口比率將持續提高，預估二○三九年突破卅％，二○七○年達四十三點六％。

根據「老人福利法」規定，年滿六十五歲以上，搭乘國內公、民營水、陸、空大眾運輸工具，應予半價優惠。此外，根據「身心障礙者權益保障法」，持身心障礙證明搭乘國內大眾運輸工具，應半價優待。

但政府並未編列預算補貼法定票價優待差額，得由運輸業者自行吸收。台鐵估計，自行吸收法定票價優待差額，一○七年度決算數為十億四三七二萬餘元；一○八年度決算數，十一億一九七萬餘元；一○九年度決算數，八億六七九三萬元；一一○年度決算數，七億二三八萬餘元；一一一年度決算數，九億一九五七萬餘元。

台鐵去年短收11.6億

台鐵公司指出，前幾年敬老、愛心票箱收入每年短差約十億元；二○二三年七月一日起，各縣市社福卡可搭乘台鐵列車，敬老愛心人數成長，連帶短收亦增加，去年優待票短差可能會超過十一點六億元。這對票價凍漲近卅年的台鐵來說，無疑是雪上加霜。

事實上，立法院預算研究中心也曾示警，台鐵現行法定優待票，包括長者、身障者及其陪伴者，其自行吸收差額負擔將日益增加，恐會加重營運負擔，尤其國內人口老化加速，相關主管機關應研謀妥適因應之策，以利健全財務與永續經營。

高鐵10年成長2.3倍

台灣高鐵指出，去年累計至十一月，敬老票數約五二四萬人次；對比十年前、二○一三年敬老票約二二七萬人次，成長二點三倍。

台灣高鐵觀察，高鐵熟齡客偏好旅程輕鬆舒適，兼具自由彈性及行程接駁，美濃客家文化等景點，就頗受歡迎；此外，熟齡客旅遊預算高於年輕族群，住宿多選擇四星級以上飯店，也是一大特色。他們將持續規畫適合長輩的「高速．慢活」旅遊安排，鼓勵熟齡族出遊。

數位版看這裡

移動的長照據點

在基隆市，老人家免費搭公車無上限，使得公車處年年虧損，最高負債達十七億元。作為交通運輸產業，基隆市公車的確營運不善，但是換個視角，把公車當作長者預防老化的場域時，公車成為「移動的長照據點」，成效斐然。請進數位版跟著記者搭上基隆市公車，看看這個獨特有趣的基隆經驗。

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台鐵 高鐵 票價 大眾運輸

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