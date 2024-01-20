公托補助調高 保母喊漲托育費

中央今年調高公共托育補助，並加碼補助中低收入等弱勢家庭，但通膨壓力下，許多保母抱怨，補助主要給了家長，托育費卻因縣市政府訂了收費天花板漲不動，並不合理，希望縣市同步調漲托育費，否則只能透過其他名目合法爭取，家長則擔心中央的補助變相被保母「吃掉」。

中央二○二一、二○二二年曾二度調高公共托育補助，共增加二千五百元，但各地托育費也跟著調漲。以桃園為例，二○二二年保母與準公托的費用就各漲一千元。雖然家長拿到補助，但面對托育費調漲，一加一減後，實質補助只拿到一千五百元，引發不少家長抱怨。

今年公共托育補助從每月五千五百元提升至七千元，準公共托育補助將從每月八千五百元增加到一萬三千元，低收入及中低收入等弱勢家庭，以及第二胎以上的家庭有加碼補助。

以桃園為例，目前公托收費每月九千元、保母每月一萬六千元，準公托每月二萬元，中央補助公托七千元、補助保母與準公托一萬三千元，加上地方額外補助家長把孩子送保母照顧費一千元、送準公托二千元，家長負擔大幅減少，最多每月可省一萬五千元。

但桃園王姓家長擔心這筆補助款才剛進口袋，恐怕得馬上掏出來，因為不少保母抱怨，桃園參與公共托育的保母或托嬰中心收費上限是一萬六千元，但物價齊漲，生活壓力不小，過去一些免費提供的點心、副食品都是照顧成本。

桃園市保母協會總幹事彭玉琴表示，有二成多的會員希望能調高收費。她舉例，以一天照顧十小時計算，桃園準公共化保母收費公定價在一萬五千元至一萬六千元，而台北的起跳價就要一萬七千元，新竹市的天花板價則是一萬八千元，令不少桃園保母心理不平衡。

彭玉琴表示，保母大多抱怨桃園的消費物價跟雙北幾乎沒差別，但托育收費不如雙北和竹市。其實保母希望調漲收費的聲音一直都有，此次中央調高公托補助費，反映的人變多，若沒下文，預計本月底開會員大會，會向官員陳情。

衛福部社家署副署長張美美指出，各地托育費訂有收費上限，若要漲價，須經地方政府審查、同意。另，今年不只調高托育補助，也補助托育機構人員薪資。