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合歡山路面結冰交管 近日可能下雪

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
氣溫驟降，台14甲線合歡山武嶺至松雪樓路段，夜間輻射冷卻溫度下降至冰點，公路局呼籲用路人留意管制訊息。圖／公路局提供
氣溫驟降，台14甲線合歡山武嶺至松雪樓路段，夜間輻射冷卻溫度下降至冰點，公路局呼籲用路人留意管制訊息。圖／公路局提供

入冬以來最強大陸冷氣團南下，台14甲線合歡山武嶺至松雪樓水晶宮等背陽側路段，近日路面已間歇性結冰，夜間實施預警性封閉，白天如果發生結冰或下雪，需加掛雪鍊通行，晚上結冰或下雪，則道路封閉。公路局中區分局埔里工務段表示，近日合歡山地區可能下雪，武嶺至松雪樓路段將交通管制，呼籲非必要請勿前往。

埔里工務段指出，近日氣溫降低，加上高山溫度遞減，台14甲線武嶺到松雪樓路段，背陽側路面結冰，前天深夜預警性封閉，昨天白天開放通行，但得加掛雪鍊才能上山，冷氣團近日南下，一旦下雪會進行交通管制，甲、乙類大客車、超過3.5噸大、小貨車、各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

工務段表示，翠峰至大禹嶺路段，夜間至清晨因輻射冷卻，溫度常降至冰點，路面恐結冰，加上夜間視線不良，近期將視天候狀況，不排除提前啟動管制措施，或擴大管制範圍至台8線，呼籲用路人注意。

針對農產蔬果運送交通，台8線中橫臨37便道，增加夜間6點通行時段，僅限由公所造冊的蔬果農產運輸大貨車通行，而且只限德基前往谷關方向，不開放谷關往德基方向行駛。

氣象署預報，今起天氣轉溼冷，周日有強烈寒流來襲，持續至下周三，合歡山下雪機率高。

公路局提醒用路人，雪季期間山區路況難掌握，如非必要請勿前往，行前備妥個人裝備、車輛雪鏈，並留意氣象預報及道路交通資訊，建議可收聽路況廣播，留意山區道路資訊看板，公路局用路人免費電話：0800-231-035。

冷氣團 武嶺 合歡山

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