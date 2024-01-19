龍瑞盈門 假日音樂會迎新春

迎新春過新年，2024福氣「龍」來！由台灣厚道社會服務聯合會與聯合報系文化基金會聯合主辦假日音樂會，每週六晚上七時至八時在Hi-Q褐藻生活館舉行，邀請您一同參與場場動聽的音樂饗宴，新年伊始，迎接美好新氣象。

二月假日音樂會包括2月3日「用聲音探索世界的盲女孩」廖翊婷；17日「部落盲人演奏家」卡布達漾；24日「療癒女聲罕病歌手Seven」張沐妍。

台灣第一個就讀大眾傳播系的全盲學生廖翊婷，6歲前不知道自己和別人不一樣，藉由對聲音的好奇探索世界，推動豐富的生命旅程。她的夢想是，用音樂把聽到的溫暖和愛唱出來，感謝每位滿足她好奇心及豐富她心靈的人。「小手拉大手」及「走路去紐約」是她最喜愛的歌。

來自東海岸全盲的卡布達漾，從小對薩克斯風神秘又富情感的音色深深著迷，學生時期，一次次因視力不好怕拖累大家進度而被拒於音樂社團門外，卻也因此激起鬥志，誓言要把音樂學好。如今已是台灣數一數二的薩克斯風手，從事演唱演奏及編曲與教學，並且很感謝當初拒他於門外的老師，才能有努力且成功的音樂工作者卡布達漾。

張沐妍是位和生命拔河的罕見疾病歌手，治療過程中歷經九次手術，四次心跳停止，將脆弱身軀裡的堅毅與勇氣發揮極致。沐妍的歌聲曾拯救在生命邊緣徘徊的男孩，她並擔任生命教育講師，透過講座分享，將自己經歷轉化為力量，陪伴許多人走過生命低谷。

卡布達漾以音樂吹奏出屬於自己的生命奇蹟。主辦單位／提供