合歡山周日有機會下雪 武嶺至松雪樓水晶宮路段結冰

下周起入冬以來最強大陸冷氣團逐漸南下，台14甲線合歡山武嶺至松雪樓水晶宮等背陽側路段，路面結冰範圍擴大，雖夜間路面結冰實施預警性封閉，白天恢復放行，公路局中區分局表示，因管制路段部分路面（肩）仍結冰未消融，限加掛雪鏈通行，預判合歡山地區有可能下雪，呼籲遊客注意雪季交通管制公告，非必要盡量避免上山。

公路局埔里工務段指出，台14甲線合歡山武嶺至松雪樓路段（31k~33k），因夜間輻射冷卻溫度下降至冰點，背陽路面的結冰範圍擴大，深夜預警性封閉後，清晨7時解除恢復交通，但部分路面仍結冰，必須加掛雪鏈才能通行，已依合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸的大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），都禁止進入管制路段。

公路局並考量翠峰至大禹嶺路段，夜間至清晨因輻射冷卻，溫度經常下降至冰點，恐造成路面全斷面結冰，加上夜間視線不良影響行車安全，將視實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，另為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加夜間6時通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行，但限德基前往谷關，並無谷關往德基。

埔里工務段指出，相關道路行車資訊可收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示的交通管制及訊息，也可利用公路局省道即時路況系統或手機下載「幸福公路APP」查詢，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。