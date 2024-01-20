美麗白色花海不容錯過！全台熱門賞梅景點提早大公開



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「賞梅景點」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的賞梅景點。

過去約在跨年後才會陸續綻放的梅花，在2023年12月初起便開始有部分地區已經有出現的蹤跡，令許多遊客相當驚喜，因此也讓關於賞梅景點的討論聲量有所增加，現在就跟著我們的腳步一起遊覽熱門的賞梅景點。

「梅山公園」梅花宛如浪漫飄雪超夢幻 「梅花森林」花海隧道成社群熱門打卡點

▲ 全台5大賞梅景點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

在傳出梅花已經在部分區域綻放的消息後，讓社群討論區對各賞梅景點有著更多的關注，其中位於桃園的「角板山行館」吸引眾多討論，網友們紛紛詢問開花時間，表示希望能早早一睹美麗的梅花海。

位在嘉義的「梅山公園」也同樣是受到熱議的賞梅景點之一，「滿山的梅花好夢幻啊」、「盛開時有種浪漫飄雪的感覺」許多曾前往賞花的網友們給予梅山公園的美麗花海景緻眾多的正面評價，不過同時也有人抱怨到塞車的問題，直言過往在春節前後盛開的梅花總是吸引大量走春人潮，因此期盼在今年略為提早開花的時間點之下，可以有效舒緩擁擠的人潮。

接著看到兩處位於台中的賞梅景點「武陵農場」、「梅花森林」，前者除了有梅花之外，還有許多如櫻花、桃花等各式不同的花種，每每到了花季總是能吸引許多的遊客慕名前往，是十分熱門的景點之一。

而後者則是社群中相當熱門的打卡地點，由彎曲的梅花樹海覆蓋而成的花海隧道，是許多網友表示絕不能錯過的優美景色「花期不長，要趕快把握時間去走走」。

冷氣團帶來的降雨助長了梅花的盛開，也讓原先要跨完年後才逐漸綻放的梅花提早露臉，想賞花的民眾也可以趕快把握時間，在冷冷的冬天裡與心愛的親朋好友一起去賞梅過冬吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「賞梅景點」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/12/21，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw