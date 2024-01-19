寒流來了！農糧署：果樹、水稻、蔬菜防寒措施要快做

寒流來襲，農業部農糧署表示，依據中央氣象署資料，21日起至24日受寒流南下影響，全台各地天氣轉冷；中部以北、東半部地區有短暫雨；農民把握這一兩天較溫暖天氣，採取農作物防寒措施，以減少農作物災害及財產損失，並注意自身保暖工作。

農糧署表示，水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期的秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。至已插秧或進入分蘗期的田區，宜增加灌溉水位，俟氣溫回升後再恢復正常灌溉。

農糧署說，針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

而果樹部分，應加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。需特別留意作物，蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度。

農糧署說，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨水影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率；已屆採收期的果園宜加速採收，尤其棗子、柑橘、鳳梨、木瓜更須留意，以減少損失。若有受害果樹，應行修剪受害枝條與葉片及疏花、疏果措施。