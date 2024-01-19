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這波寒流霸王級？粉專：真的差多了但會冷很久

這波寒流霸王級？粉專：真的差多了 但會冷很久

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
寒流下周日報到，冷到下周四，低溫下探6度，民眾要注意保暖。本報資料照片
寒流下周日報到，冷到下周四，低溫下探6度，民眾要注意保暖。本報資料照片

寒流下周日報到，冷到下周四，低溫下探6度，民眾擔心是否2016年霸王級寒流重現。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，遠遠不如霸王寒流，真的差多了，大家不要自己嚇自己。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，下周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地最低氣溫約可降至6度以下，強度比2016「霸王級寒流」弱很多，不宜相提並論，但天氣由「極濕冷」轉「陰冷」，仍應注意保暖、防寒害。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，周末起鋒面掃過，寒流隨後緊接著南下，全台展開將近整整一星期的冷天氣。這波寒流前半段挾帶的水氣不少，下周日到周二，北部、東部濕濕冷冷，中南部也偶爾會飄一些小雨，溫度也會一天比一天低，濕冷感很重。

至於下周二到周四，各地逐漸轉乾，但也是寒流最強的時刻，北部、宜蘭，最低溫下探8-10度，其他地方也會掉到9-13度，空曠處更冷。目前看，各地要等到下周五才會回溫，即將迎來整整一周的嚴寒天氣，冷的時間會很久。

但「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波不管怎麼看，遠遠不如霸王寒流，真的差多了，大家不要自己嚇自己，提醒民眾寒流抵達前，該準備的防寒措施請準備好。

寒流 颱風

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