年前航空業不平靜 交長喊話：營運及員工照顧同樣重要

去年底開始陸續發生桃勤工會發動跨年起不加班、長榮機師工會罷工投票等行動，外界擔心出國行程受影響。交通部民用航空局今舉辦77周年局慶，交通部長王國材致詞時強調，營運跟員工照顧都很重要，經營勞資關係有賴領導人智慧跟用心，勞資差距有時候不是那麼大，是欠缺溝通。

民航局慶今頒發154名航空業績優從業人員、14名民航局資深員工、38名民航局績優員工。王國材表示，去年疫情復甦第1年航班恢復8成、出入境恢復7成，今年估計恢復9成以上，希望觀光、民航都能達成最好成績全部復甦。

他表示，去年國際觀光客來台達640萬人次，今年喊出1200萬人次目標，但觀光業也點出一大重點，就是航線的恢復也很重要。他也說，兩岸目前有15個定期航點、13個包機航點，15個定期航點訂票率約6成5，都還有空間，包機則是開放春節前後10天，有需求都可以協助增班。

另外，王國材強調，營運跟員工照顧都很重要，如何經營勞資關係，有賴領導人智慧跟用心，去年就要求國營事業跟各局的董總要固定跟工會對話，勞資差距有時候不是那麼大，欠缺是溝通，也拜託航空業做好勞資溝通。

他也說，疫情期間機場加強軟硬體建設，現在桃園機場第三航廈跟第三跑道分別預計在2026年跟2030年完工，可服務8200萬人次，是未來國家門戶關鍵建設，還有蘭嶼、綠島機場也在啟動風貌改造，預計2026年完工，希望偏鄉正義在空運也要落實。

民航局長何淑萍表示，去年航空復甦已達5200萬人次，占疫情前7成2，今年是更需要衝刺的一年，除了國內線有賴華信、立榮2業者維持，目前國際航網也有122條航線，希望各航空公司都有更前瞻性的布局。