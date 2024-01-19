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今暖明雨 吳德榮：周日緩進式寒流報到 這幾天最冷下探6度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今天再暖一天，明天鋒面到轉雨，寒流下周日南下。本報資料照片
今天再暖一天，明天鋒面到轉雨，寒流下周日南下。本報資料照片

好天氣到今天，今天全台高溫仍逾28度，但明起就要下雨轉濕冷了，因為下周日寒流報到，冷到下周四，低溫下探6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日各地晴時多雲、晨有霧，白天舒適微熱、早晚涼；東半部水氣略增，有局部短暫雨的機率。各地區氣溫：北部13至28度，中部16至29度，南部16至30度，東部12至29度。

吳德榮指出，明日鋒面影響、中部以北及東半部轉有局部短暫雨，天氣轉涼。下周日起「緩進式寒潮(流)」逐漸南下，下周日、周一氣溫逐日下降、漸轉冷，下周二(23日)晨才觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)。

下周二至周四晨各地氣溫降至最低，部分平地最低氣溫約可降至6度以下，但吳德榮說，強度比2016「霸王級寒流」弱很多，不宜相提並論，但天氣由「極濕冷」轉「陰冷」，仍應注意保暖、防寒害。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下周日鋒面遠離，水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨機率，下周一下午起至周二，第2波水氣移入，降雨範圍再擴大，北部、東半部及中部山區有局部雨，中部以北、高度1500米以上高山(太平、拉拉、合歡等)皆有降雪機率，大屯山頂接近降雪臨界條件，降雪或固態降水(冰霰、霧淞)值得觀察；下周三、四水氣略減，迎風面仍有局部短暫雨。由於各國模式持續調整，應繼續觀察最新模擬。

吳德榮 氣溫 寒流 降雪

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