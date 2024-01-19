「落日月台 沉浸體驗」互動演出

自高雄啟程的巡迴沉浸式計畫「落日轉運站 The Sunset Terminal」，今年將攜手聯合數位文創，推出全新原創子作品「落日月台 Mind The Gap」，在松山文創園區打造包含八個空間的神秘場域、九位角色的即時互動演出，帶來前所未有的全感官體驗。

此外，「落日月台」也突破以往，提供三道特別設計的小食與一杯酒精飲品。購買雙人票，輸入專屬折扣碼【udn】現折一百元。購票請上 https://bit.ly/4aNDl2q。

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