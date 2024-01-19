聽新聞
test
0:00 / 0:00

「落日月台 沉浸體驗」互動演出

聯合報／ 本報訊

自高雄啟程的巡迴沉浸式計畫「落日轉運站 The Sunset Terminal」，今年將攜手聯合數位文創，推出全新原創子作品「落日月台 Mind The Gap」，在松山文創園區打造包含八個空間的神秘場域、九位角色的即時互動演出，帶來前所未有的全感官體驗。

此外，「落日月台」也突破以往，提供三道特別設計的小食與一杯酒精飲品。購買雙人票，輸入專屬折扣碼【udn】現折一百元。購票請上 https://bit.ly/4aNDl2q

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文創 酒駕

延伸閱讀

小情侶在月台「火車便當」竟掀打卡潮 網熱議：年輕人真勇

總統大選夜 板橋浮洲車站驚傳男子落軌亡

影╱慎入！街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群老鼠大軍竄出

屏東火車站驚見瑪利歐「問號磚塊」 網笑：撞一下有台鐵便當？

相關新聞

聲紋卡上路半年 272人錄器捐心願

器官移植長期處於僧多粥少，避免讓已願意捐出器官的民眾，在生命的最後被家屬以「死無全屍」等原因，阻止捐贈者完成心願，器捐中...

長榮機師 不排除最快春節罷工

長榮機師發起罷工投票，廿二日公布投票結果。桃園市機師職業工會表示，投票踴躍，預期無意外將取得合法罷工權，一旦確定取得立即...

去年全台遊樂園 人流營收雙創高

去年國內觀光復甦，全台廿七家觀光遊樂園入園人次達二○二一萬，營業額一六六億元，均創下新高。台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌...

台灣主導「格陵蘭望遠鏡」 證實M87黑洞持續存在

國際團隊「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，簡稱ＥＨＴ）在二○一七年拍攝Ｍ87星系超大質...

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

入冬相對強勁寒流周日報到，中央氣象署指出，明晚起鋒面接近，北部、東半部轉雨，周六起北部先降溫，周日寒流來襲後，全台溫度一...

「落日月台 沉浸體驗」互動演出

自高雄啟程的巡迴沉浸式計畫「落日轉運站 The Sunset Terminal」，今年將攜手聯合數位文創，推出全新原創子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。