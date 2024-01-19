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去年全台遊樂園 人流營收雙創高

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
交通部觀光署即起媒合二十四家樂園成立「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台。記者周湘芸／攝影
交通部觀光署即起媒合二十四家樂園成立「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台。記者周湘芸／攝影

去年國內觀光復甦，全台廿七家觀光遊樂園入園人次達二○二一萬，營業額一六六億元，均創下新高。台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌分析，可能因未開放赴陸旅遊，團體客都轉往國內樂園。交通部觀光署即日起媒合廿四家樂園成立「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台，推出集點等優惠。

根據觀光署統計，近五年全台遊樂園入園人次，一路從二○一九年一六一四萬人次，上升至去年的二○二一萬人次；營業額也從一三三億元，增加到去年的一六六億元。

廖俊斌指出，去年遊樂園入園人次創下新高，更超越疫情前水準，分析可能與未開放赴大陸旅遊有關，親友組成的團體客紛紛轉往國內樂園遊玩。今年觀光署推出「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台，將有效提升顧客黏著度和重遊率，未來也希望拓展到周邊觀光圈、住宿等共同行銷。

去年兩千萬入園人次中，大多都是本國人，僅約廿萬人次是外國客，其中又以東南亞旅客為大宗。觀光署副署長林信任表示，較受外國旅客歡迎的包括六福村、九族文化村、劍湖山、義大世界、小人國及野柳海洋世界等，觀光署去年鎖定菲律賓及泰國宣傳，今年將前往印尼及越南推廣。

觀光署即起整合廿四家樂園推出「台灣好樂園遊點樂」數位會員平台，相關優惠包括「遊好康」入園折抵門票或住宿、「遊點樂」累積點數參加輪盤抽獎，有多項樂園專屬體驗和小禮物。入園填問券抽iPhone，年底更將推出超過百萬的現金抽獎，累積入園點數即可參加。

觀光署 遊樂園 住宿

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