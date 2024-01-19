台灣主導「格陵蘭望遠鏡」 證實M87黑洞持續存在

國際團隊「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，簡稱ＥＨＴ）在二○一七年拍攝Ｍ87星系超大質量黑洞，並於二○一九年發表人類史上首張黑洞影像。而由台灣主導「格陵蘭望遠鏡」（Greenland Telescope，簡稱ＧＬＴ）加入ＥＨＴ，在二○一八年拍出第二張的黑洞影像，證實黑洞確實持續存在。

且兩次觀測到的Ｍ87星系中心黑洞光環大小相同，驗證了廣義相對論的預測。研究成果昨發表在國際期刊「天文與天文物理」（Astronomy & Astrophysics）。

雖然黑洞暗影大小沒有改變，但中研院天文及天文物理研究所博士周美吟表示，環的最亮位置在二○一八年產生顯著變化，明亮區域逆時針旋轉約卅度，位於環的右下方約五點鐘位置，表示黑洞周圍物質產生變化，雖然無法直接觀測黑洞噴流，但透過環周圍最亮處所推測的黑洞自轉軸，與其他波段觀測到的噴流軸更一致。

她進一步說，除二○一七、二○一八年、二○二一年、二○二二年，ＥＨＴ今年四月還會再觀測Ｍ87黑洞，長期監測黑洞周圍物質變化，希望能在未來製作出一部黑洞電影。

中研院天文所研究員陳明堂說，此論文是台灣對基礎科學研究做出的獨特貢獻，格陵蘭望遠鏡未來將以更高頻率進行觀測，帶領科學家們揭示黑洞暗影中最難捉摸的光子環。