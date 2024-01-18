創世募款「寒士吃飽30」 富邦加碼送暖植物人

每到農曆年前，家家戶戶便開始為年夜飯採買張羅，但近來因通貨膨脹，弱勢族群雪上加霜。富邦集團寒冬送暖，連續第八年捐助創世基金會，今年得知創世募款困境，更加碼至1300萬元，響應「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，以實際行動為弱勢朋友加油，傳遞滿滿的正向力量。

創世基金會說，富邦慈善基金會是富邦集團投入公益的第一個單位，自1988年成立以來，秉持著「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的理念，長期以來透過旗下8個基金會，打造全人公益關懷的平台，具體落實「與社會共好」的公益理念，正向轉動世界，將愛與關懷傳遞到社會各個需要的角落。

今年則是富邦集團連續八年捐助創世基金會「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，希望能讓全台弱勢朋友享用一餐暖食，在歲末寒冬感受社會溫暖的支持。

創世基金會說，創世於服務植物人家庭、寒士街友、清寒單親、獨居長輩等對象，歲末籌辦的「第34屆寒士吃飽30尾牙」將匯聚各界愛心，預計於1月29日至2月7日，把年禮及應急紅包親送至殘、老、窮手中，在物價高漲的年代，送上一份「善食」讓社會弱勢感受社會溫情。

創世基金會目前全台設有17所安養院，服務近800位植物人，安養1位植物人每月需支出4到6萬元，每日支出超過百萬，加上物價飆漲，服務成本節節上升，對於24小時照顧不能中斷的植物人安養院而言是嚴峻的考驗，亟需社會善士伸手馳援，讓新的一年看見希望曙光。愛心專線：(02)2835-7700分機115黃小姐。