台灣格陵蘭望遠鏡助攻！M87黑洞最新影像曝 證明黑洞持續存在

國際團隊「事件視界望遠鏡」（Event Horizon Telescope，簡稱EHT）於2017年拍攝M87星系超大質量黑洞，並於2019年發表人類史上首張黑洞影像，由台灣主導「格陵蘭望遠鏡」（Greenland Telescope，簡稱 GLT）加入EHT，2018年拍出第二張的黑洞影像，證實黑洞確實持續存在，且2018年觀測到的M87星系中心黑洞最新影像，驗證黑洞光環大小與2017年相同，符合廣義相對論的預測。研究成果今發表在國際期刊「天文與天文物理」（Astronomy & Astrophysics）。

格陵蘭望遠鏡是一個由台灣主導的國際合作計畫，於2010年正式啟動，並於2018年建造完成5個月後即加入EHT計畫。中研院天文及天文物理研究所博士周美吟表示，EHT團隊於2017年拍攝到M87星系超大質量黑洞影像後，格陵蘭望遠鏡加入EHT，在2018年拍出第二張的黑洞影像，證實黑洞確實持續存在，而2018年觀測影像所呈現的黑洞直徑大小與2017年無異，也確認了廣義相對論對黑洞的預測。

雖然黑洞暗影大小沒有改變，但周美吟說，環的最亮位置在2018年產生顯著變化，明亮區域逆時針旋轉約30度，位於環的右下方約5點鐘位置，表示黑洞周圍物質產生變化，雖然無法直接觀測黑洞噴流，但透過環周圍最亮處所推測的黑洞自轉軸，與其他波段觀測到的噴流軸更一致。

她進一步說，除了2017年、2018年、2021年、2022年，EHT在今年4月也會再針對M87黑洞進行觀測，透過長期監測黑洞周圍物質變化，希望能在未來製作出一部黑洞電影。

國立中山大學物理系副教授郭政育認為，格陵蘭望遠鏡對揭開M87黑洞的秘密開始扮演重要角色，中研院天文所研究員陳明堂表示，此論文是台灣對基礎科學研究做出的獨特貢獻，格陵蘭望遠鏡未來將以更高頻率進行觀測，帶領科學家們揭示黑洞暗影中最難以捉摸的光子環，為黑洞天文物理取得突破性成就。

中研院天文所今晚7點將於台灣大學天文數學館國際會議廳舉行「探索虛空：M87一年的演化之謎」，並同步線上直播https://www.youtube.com/watch?v=-W0R4G7pNpA。