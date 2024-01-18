三商巧福漲價了！1碗原汁牛肉麵「變155元」 業者證實：漲幅5至8%

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現台灣牛肉麵連鎖店家「三商巧福」漲價，一碗原汁牛肉麵從145元變成155元，讓許多老饕直呼「已經貴到只敢點湯麵了」。記者王騰毅/攝影
網友發現台灣牛肉麵連鎖店家「三商巧福」漲價，一碗原汁牛肉麵從145元變成155元，讓許多老饕直呼「已經貴到只敢點湯麵了」。記者王騰毅/攝影

萬物齊漲，不少業者因考量營業成本，也會調整商品價格。日前，就有網友發現台灣牛肉麵連鎖店家「三商巧福」漲價，一碗原汁牛肉麵從145元變成155元，讓許多老饕直呼「已經貴到只敢點湯麵了」。

原PO以「三商巧福漲價了」為題在Dcard發文表示，他在16日到三商巧福點一碗原汁牛肉麵時，才驚覺價格從145元調漲至155元，但他這次似乎沒看見任何漲價公告與相關新聞。

貼文一出，不少老饕紛紛留言，「一年只吃一次，周年慶的時候」、「哇，又變貴了，好久沒吃三商」、「三商巧福已經貴到我只敢點湯麵了…」、「那週年慶要變105元了嗎？我只有那段時間會去吃酸菜」；還有網友表示，先前有看到店裡貼出告示寫將在1月15日漲價。

另根據《ETtoday新聞雲》報導，三商巧福業者證實漲價消息，「近期因全球性通膨，國際原物料價格飆漲，為反應營業成本及費用持續上升，並維持最好的品質及服務，即日起調整部分品項單價，敬請大家體恤諒解，並歡迎大家繼續蒞臨惠顧。」漲價品項約10幾項，從單點、套餐皆有，漲幅5～8%。

據了解，三商巧福於去年（2023）1月6日，為了因應原物料持續上漲，曾調整部分商品售價。對比漲價前後菜單，美味麵食系列除番茄肉醬乾拌麵、牛肉炸醬麵調漲5元，其餘漲幅10元；元氣飯食系列皆調幅10元；開胃小菜系列僅滷香排骨與炸雞腿漲價5元，其餘未調漲。

漲價 Dcard

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