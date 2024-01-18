行動玩具車出勤新竹尖石鄉 推動偏鄉早療觀念

3歲以前接受早期療育功效是3歲後的10倍，偏鄉的資源相對比城市少，孩子遲緩問題有時無法在早療黃金期被發現，第一社福以「行動玩具車」推廣早療觀念，今年首度開到新竹尖石鄉。

根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩率為6至8%。第一社福近日透過新聞稿分享，以多年執行偏鄉早療服務經驗發現，與當地居民、幼兒園及托嬰中心互動經驗中發現，無論是家長或保育員，對於早療推動仍有不少的擔心和迷思，尤其「大隻雞晚啼」觀念根深蒂固。

偏鄉家庭組成多半是隔代教養，長輩對於孩子發展落後，總覺得長大了就跟得上，這樣的迷思導致很多遲緩的孩子錯過早療黃金期，等到進入學校被察覺出問題後，發展已經跟不上同齡孩子，令人惋惜。

第一社福用「行動玩具車」為媒介，以遊戲介入，發掘更多可能被忽略卻有需要接受療育幼兒，讓早療服務更及時地落實介入到更多鄉鎮。第一社福基金會執行長張菁倫說，今年的新路線將前往新竹和屏東偏鄉地區，16日首度開到新竹尖石鄉，到當地宣導早療重要性。

「行動玩具車」也會協助評估當地幼兒的發展，盼能不漏接需要翻轉機會的孩子。去年第一社福的早療教保員開著行動玩具車、帶著充氣城堡及玩具，駛入早療資源相對缺少的花蓮靜浦社區、嘉義隙頂等地，進行10場相關宣導活動、完成150人次諮詢宣導、65人次幼兒遊戲篩檢。