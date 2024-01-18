不願成媽媽負擔...35歲台日混血北漂打拚 租不起房以北車為家

今年35歲的阿信（化名）是台日混血兒，不曾見過父親一面，由母親扶養成人，獨自北漂打拚，未料工資租不起房，他不願成為媽媽負擔，寧願以車站為家，度過1個人的過年。

在街頭、在橋下，睡著的城市裡，有著一群比弱勢更弱勢的流浪者，街友、無家者、遊民是他們的代名詞，大多數的街友絕對不是「好手好腳卻不努力的人」，今天出席人安基金會第34屆「寒士吃飽30」活動的阿信同樣有不為人知的故事。

阿信的爸爸是日本人、媽媽是台灣人，他們在日本相遇相識相戀，但父母愛情卻未能走向白頭偕老，媽媽回到台灣才發現懷孕，她擦乾眼淚，獨自在桃園將還小的阿信扶養長大。只有國中畢業的阿信盼著及早獨立，不願永遠是媽媽的負擔。

終於等到成年，阿信離開家裡，獨自過活，但學歷成了一堵無法翻越的高牆，願意接受阿信的只有低薪粗工。薪資比桃園更高的地方，繁華的台北，阿信決定放手一博，陣頭、舉牌等薪水無法負荷首都的高物價，逐漸連房租都付不起。

即使生活困頓，阿信仍不願意聯繫媽媽，害怕給媽媽添麻煩，無家可歸的他搬進了台北車站，阿信原在台北車站沒有固定盥洗空間，人安中正站去年剛成立，現階段仍是簡易平安站，提供潔身沐浴服務，阿信因為聽聞無家者之間的口耳相傳，走進平安站。

過去半年，阿信在台北車站附近的人安中正站，可以維持整潔及領取充飢食物，冬天能洗一場熱水澡也不再害怕挨餓。阿信如今依然咬緊牙關，獨自面對人生。「今年過年還是會自己過」，收到人安基金會春節禮包，他開心地說今年多了人情與溫暖。

連續辦理34屆的寒士吃飽30，為維持防疫安全仍持續以親送方式辦理，人安基金會副秘書長李月雲說，距離送禮活動僅剩不到2週，募集經費仍有一半缺口，邀請社會大眾認捐年禮經費與應急紅包，將溫暖傳遞給弱勢朋友，讓寒士、街友、單親媽媽皆能感受年節氛圍。